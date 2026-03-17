Rio - Martín Anselmi vive um momento turbulento no Botafogo. Durante o programa "Tá Na Área", do SporTV, o comentarista PC Vasconcellos analisou a situação do Alvinegro, que está dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão, e projetou uma possível demissão do treinador argentino.
"Martín Anselmi joga com o Palmeiras na quarta e joga com o Red Bull Bragantino no sábado. Ou ele cai na quinta ou ele cai no domingo, porque do jeito que o Botafogo vai... Se ele fosse um técnico brasileiro, já tinha saído. O cordão da tolerância é esticado", disse PC Vasconcellos.
Desde a chegada de Anselmi ao Botafogo, são oito derrotas, seis vitórias e dois empates. O clube também foi eliminado na terceira fase da Libertadores para o Barcelona de Guayaquil, do Equador, com uma derrota dentro do Nilton Santos, além de estar na zona de rebaixamento do Brasileirão, com três pontos.
O Botafogo retorna a campo na próxima quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 7ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro permanecerá em São Paulo e treinará no CT do Corinthians na quinta (19) e sexta (20), antes de embarcar para Bragança Paulista.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.