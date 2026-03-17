John Textor corre contra o tempo para evitar novo transfer ban do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

John Textor corre contra o tempo para evitar novo transfer ban do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 17/03/2026 17:48

Rio - Não é novidade que Botafogo e John Textor vivem momentos de tensão nos bastidores. Porém, como toda boa novela, episódios novos saem todas as semanas. E o assunto da vez é o destino do dinheiro do aporte recebido pelo Glorioso, que possibilitou o pagamento da primeira parcela da dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos, pela compra de Thiago Almada.

De acordo com o portal "Lance!", além de pagar contas urgentes, como a parcela de março da dívida ao Atlanta — 10 milhões de dólares (R$ 52 milhões) —, Textor teria direcionado parte dos 25 milhões de dólares (R$ 130 milhões) do aporte para ajudar o RWDM Brussels, seu time na Bélgica.

Supostamente, o dirigente teria repassado um montante ao clube belga por conta da movimentação recente de jogadores da equipe. Uma "boa quantia" do repasse ao RWDM Brussels, ainda segundo o 'Lance!', estaria atribuída ao retorno de Huguinho ao Botafogo.

Logo no retorno ao Glorioso, o volante de 18 anos foi convocado para a seleção brasileira sub-20 e, valorizado, renovou o contrato com o clube. Até então, Huguinho já fez quatro partidas pela equipe profissional do Botafogo, todas antes do empréstimo ao RWDM Brussels.

Para pagar a nova parcela da dívida relacionada a Thiago Almada, Textor depende da aprovação da segunda parte do empréstimo, por parte do associativo do clube, presidido por João Paulo Magalhães. Não havendo a aprovação do restante do aporte, é possível que o Glorioso sofra novo transfer ban.