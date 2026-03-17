John Textor corre contra o tempo para evitar novo transfer ban do BotafogoVítor Silva/Botafogo
Botafogo repassa parte do aporte para clube de Textor na Bélgica
Outra parte do empréstimo foi usada para pagar parcela da dívida de Almada
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Danilo projeta encontro com o Palmeiras e mira sequência de vitórias do Botafogo
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