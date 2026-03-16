Bandeira do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Bandeira do BotafogoDivulgação/Botafogo

Publicado 16/03/2026 10:48

Rio - O Botafogo tem até esta segunda-feira (16) para quitar a segunda parcela pela contratação de Thiago Almada, em 2024 junto ao Atlanta United. Em caso de novo atraso, os americanos podem acionar a Fifa, e o Glorioso receber um novo transfer ban.

O discurso nos bastidores é de preocupação pelo momento financeiro. Internamente, trabalha-se com o cenário de que um novo transfer ban está a caminho, segundo o 'ge'. Além disso, o Bota não teria o valor em caixa para o pagamento desta parcela.

O Alvinegro sofreu um transfer ban pela dívida referente à contratação de Thiago Almada no fim de 2025. Em fevereiro, o Glorioso realizou parte do pagamento e deixou a lista da Fifa.

Thiago Almada defendeu o Botafogo apenas durante o segundo semestre de 2024. O argentino foi peça importante nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores. No ano seguinte, ele foi emprestado ao Lyon. Atualmente, defende o Atlético de Madrid.