Alexander Barboza após expulsão no clássico com o FlamengoAndré Durão / GE
A confusão começou aos 53 minutos do primeiro tempo, quando Barboza recebeu o cartão vermelho direto por interromper uma chance clara de gol do atacante Pedro. Segundo o relato oficial, o defensor partiu para cima do juiz e disparou: "Tu és um desastre, um cagão, não foi falta". O atleta precisou ser segurado pelos próprios companheiros de equipe para não agravar a situação.
Os dirigentes Joel Carli, coordenador de futebol, e Léo Coelho, diretor de coordenação, também foram citados por comportamento desrespeitoso. Carli teria chamado o árbitro de "ladrão" e questionado a parcialidade das marcações. Já Coelho, separado dos juízes apenas pelas grades de proteção, teria gritado palavras como "arrogante", aumentando os relatos da arbitragem na partida.
Além dos problemas jurídicos que o clube enfrentará no tribunal, o técnico Martín Anselmi já lida com desfalques imediatos para a sequência do Brasileirão. Barboza cumpre suspensão automática, enquanto o volante Allan e o próprio treinador receberam o terceiro cartão amarelo. O trio está fora do importante compromisso contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (18), no Allianz Parque.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.