Alexander Barboza após expulsão no clássico com o Flamengo - André Durão / GE

Alexander Barboza após expulsão no clássico com o FlamengoAndré Durão / GE

Publicado 15/03/2026 10:23

Rio - A derrota por 3 a 0 para o Flamengo no Nilton Santos trouxe prejuízos que vão além do placar para o Botafogo. O árbitro Anderson Daronco detalhou na súmula do clássico deste sábado (14) uma série de insultos proferidos pelo zagueiro Alexander Barboza e por membros da diretoria alvinegra no clássico carioca. O documento servirá de base para um julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).



A confusão começou aos 53 minutos do primeiro tempo, quando Barboza recebeu o cartão vermelho direto por interromper uma chance clara de gol do atacante Pedro. Segundo o relato oficial, o defensor partiu para cima do juiz e disparou: "Tu és um desastre, um cagão, não foi falta". O atleta precisou ser segurado pelos próprios companheiros de equipe para não agravar a situação.

O clima hostil seguiu para os vestiários. Daronco informou que, durante o intervalo, o zagueiro aguardou a equipe de arbitragem na zona mista do estádio. Novamente contido, o jogador teria falado: "A la concha de tu madre (a v... da sua mãe)".



Os dirigentes Joel Carli, coordenador de futebol, e Léo Coelho, diretor de coordenação, também foram citados por comportamento desrespeitoso. Carli teria chamado o árbitro de "ladrão" e questionado a parcialidade das marcações. Já Coelho, separado dos juízes apenas pelas grades de proteção, teria gritado palavras como "arrogante", aumentando os relatos da arbitragem na partida.



Além dos problemas jurídicos que o clube enfrentará no tribunal, o técnico Martín Anselmi já lida com desfalques imediatos para a sequência do Brasileirão. Barboza cumpre suspensão automática, enquanto o volante Allan e o próprio treinador receberam o terceiro cartão amarelo. O trio está fora do importante compromisso contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (18), no Allianz Parque.

