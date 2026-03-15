Martín Anselmi, em coletiva de imprensa após a derrota para o FlamengoReprodução / Botafogo TV
"Em nenhuma partida, jogamos com três zagueiros. No jogo anterior, no jogo contra o Potosí, quem defendeu foi o lateral, com quatro. Foi o mesmo. Dá para explicar, mas hoje não tem sentido explicar, porque por mais que eu explique, nós perdemos e eu sou um burro. Quando a equipe perde, o treinador é burro", disse.
Em seguida, ele fez um desabafo em espanhol. "A palavra 'competir', eu não concordo que meus jogadores não competiram hoje. Na primeira metade, foi um jogo parelho, onde tínhamos a posse de bola dividida. Depois, numa jogada desafortunada, em que o Barrera fecha, fica o rebote para o Barboza, não consegue ficar com a bola, chutaram, pegou no Bastos, sofremos o gol. Depois, sempre achei que a equipe estava no jogo, competindo", afirmou.
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Anselmi seguiu reforçando que discorda do posicionamento de que seus jogadores não competiram. "Acho que na primeira metade, foi uma partida parelha, onde tínhamos a bola da partida. Depois, em um lance desafortunado, tomamos um gol, e depois, sempre achei que a equipe estava competindo, estava no jogo. [...] Não devo nada para ninguém. Sou técnico, comecei dirigindo um time de crianças numa praça. Sinto que o time compete, que vamos dar a volta por cima. A única palavra que encontro que não precisa de sentido é pedir desculpas às pessoas pelo resultado de hoje."
Em busca de uma recuperação, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (18) para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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