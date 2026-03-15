Martín Anselmi, em coletiva de imprensa após a derrota para o Flamengo - Reprodução / Botafogo TV

Martín Anselmi, em coletiva de imprensa após a derrota para o FlamengoReprodução / Botafogo TV

Publicado 15/03/2026 00:12





"Em nenhuma partida, jogamos com três zagueiros. No jogo anterior, no jogo contra o Potosí, quem defendeu foi o lateral, com quatro. Foi o mesmo. Dá para explicar, mas hoje não tem sentido explicar, porque por mais que eu explique, nós perdemos e eu sou um burro. Quando a equipe perde, o treinador é burro", disse.



Em seguida, ele fez um desabafo em espanhol. "A palavra 'competir', eu não concordo que meus jogadores não competiram hoje. Na primeira metade, foi um jogo parelho, onde tínhamos a posse de bola dividida. Depois, numa jogada desafortunada, em que o Barrera fecha, fica o rebote para o Barboza, não consegue ficar com a bola, chutaram, pegou no Bastos, sofremos o gol. Depois, sempre achei que a equipe estava no jogo, competindo", afirmou.



LEIA MAIS: Edenílson garante que elenco está fechado com Anselmi, mas diz: 'Tem que trazer isso pro campo' Rio — O técnico Martín Anselmi, do Botafogo, deu duras declarações após a derrota para o Flamengo por 3 a 0 neste sábado (14) , no estádio Nilton Santos, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador contestou as críticas em relação ao esquema de jogo, se desculpou com a torcida e afirmou, em tom irônico, que quando a equipe perde, o treinador é "burro", em alusão ao xingamento feito por alvinegros nas arquibancadas no fim do jogo."Em nenhuma partida, jogamos com três zagueiros. No jogo anterior, no jogo contra o Potosí, quem defendeu foi o lateral, com quatro. Foi o mesmo. Dá para explicar, mas hoje não tem sentido explicar, porque por mais que eu explique, nós perdemos e eu sou um burro. Quando a equipe perde, o treinador é burro", disse.Em seguida, ele fez um desabafo em espanhol. "A palavra 'competir', eu não concordo que meus jogadores não competiram hoje. Na primeira metade, foi um jogo parelho, onde tínhamos a posse de bola dividida. Depois, numa jogada desafortunada, em que o Barrera fecha, fica o rebote para o Barboza, não consegue ficar com a bola, chutaram, pegou no Bastos, sofremos o gol. Depois, sempre achei que a equipe estava no jogo, competindo", afirmou.

"Outra falta nossa quando tínhamos a bola, gol de tiro livre. Depois, tenho que revisar o regulamento, a bola está com Raul, o árbitro tem uma conversa com o Allan, dá amarelo e marca falta para eles, quando a bola era nossa, dessa falta vem a expulsão do Barboza. Depois, com um a menos, competimos algumas vezes. Tudo isso para mim não faz sentido falar sobre", questionou.



Anselmi seguiu reforçando que discorda do posicionamento de que seus jogadores não competiram. "Acho que na primeira metade, foi uma partida parelha, onde tínhamos a bola da partida. Depois, em um lance desafortunado, tomamos um gol, e depois, sempre achei que a equipe estava competindo, estava no jogo. [...] Não devo nada para ninguém. Sou técnico, comecei dirigindo um time de crianças numa praça. Sinto que o time compete, que vamos dar a volta por cima. A única palavra que encontro que não precisa de sentido é pedir desculpas às pessoas pelo resultado de hoje."



Em busca de uma recuperação, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (18) para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.