Edenílson em ação pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Edenílson em ação pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 14/03/2026 23:00





"Estamos fechados [Anselmi e o elenco]. A gente é um grupo que se dá bem, que trabalha bem. Mas lógico, a gente tem que trazer isso pro campo e fazer refletir tanto essa amizade quanto esse trabalho. A gente tem que fazer refletir no campo, senão, não adianta de nada", disse, em entrevista à Amazon Prime.



LEIA MAIS: Em jogo com expulsão e gol de falta, Flamengo dita ritmo e vence Botafogo pelo Brasileirão Rio — O meia Edenílson afirmou que o elenco do Botafogo está fechado com o técnico Martín Anselmi, pressionado após resultados negativos. Depois da derrota por 3 a 0 para o Flamengo neste sábado (14), no estádio Nilton Santos, o jogador ressaltou que o grupo se dá bem, mas os resultados precisam começar a aparecer, e analisou a partida."Estamos fechados [Anselmi e o elenco]. A gente é um grupo que se dá bem, que trabalha bem. Mas lógico, a gente tem que trazer isso pro campo e fazer refletir tanto essa amizade quanto esse trabalho. A gente tem que fazer refletir no campo, senão, não adianta de nada", disse, em entrevista à Amazon Prime.

Sobre a partida, Edenílson afirmou que os gols sofridos e o cartão vermelho de Barboza, no fim do primeiro tempo, impactaram no decorrer do jogo.



"Até começamos bem o jogo, depois levamos o primeiro gol e infelizmente, levamos o de falta logo antes do intervalo. A expulsão também, acho que acarretou muita coisa. Agora é trabalhar. A gente sabe que é um momento difícil, complicado, da queda na Libertadores e de perder um clássico dessa forma. Mas acho que a hora da gente demonstrar que é um grupo de homens, um grupo de gente que trabalha, que quer ajudar o Botafogo e representar essa camisa", explicou.



O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (18) para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.