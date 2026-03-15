Caio Roque tem 24 anos

Rio — O Botafogo encaminhou a contratação do lateral-esquerdo Caio Roque, da Portuguesa-SP, por empréstimo. O contrato será válido até dezembro, com opção de compra, de acordo com o jornalista Venê Casagrande.

O atleta tem 24 anos e é formado na base do Flamengo. Após se destacar, foi vendido ao Grupo City e acumulou passagens por Lommel, da Bélgica, Bahia e Volta Redonda.
Atualmente, Caio é peça importante na equipe paulista. Ele disputou nove jogos na temporada e deu duas assistências. O lateral chega até a próxima quarta-feira (18) para assinar.
O técnico Martín Anselmi tem os jogadores Alex Telles, Gabriel Abdias, Jhoan Hernández e Marçal, que vem jogando como zagueiro, à disposição para o setor.