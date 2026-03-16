Arthur Cabral em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Arthur Cabral em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 16/03/2026 09:04

Arthur Cabral tem apenas um gol marcado em 12 partidas pelo Botafogo em 2026, mas ainda assim desperta o interesse de outro grande clube. O Corinthians entrou em contato com os seus empresários e demonstrou interesse na contratação, pensando em reforçar o elenco para a Libertadores.



A diretoria da SAF do Glorioso ainda não recebeu proposta para vendê-lo, já que as conversas entre Timão e jogador estão em estágio inicial, segundo informação da ESPN confirmada por O Dia. Entretanto, uma transferência do atacante neste momento depende principalmente de uma negociação entre dois clubes que vivem grave crise financeira.



Por isso, uma proposta de troca de jogadores pode vir a ser uma opção mais viável para que haja um acordo. Além disso, a comissão técnica do Botafogo precisa aprovar a saída de Arthur Cabral, que ainda não agradou e não tem vaga certa no time titular.



Já o Corinthians atualmente conta com Yuri Alberto, Memphis Depay, Gui Negão, Pedro Raul, Vitinho, Kaio César, Kayke e Jesse Lingard.



O desempenho de Arthur Cabral no Botafogo



Além dos poucos gols em 2026, o centroavante também não teve grande aproveitamento desde que chegou, em junho de 2025. Ao todo, ele balançou redes apenas seis vezes em 40 partidas.



Arthur Cabral foi contratado junto ao Benfica, por 15 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões na cotação da época) para ser o substituto de Igor Jesus, vendido ao Nottingham Forest.