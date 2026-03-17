Os dois jogos serão disputados na África do Sul. O primeiro acontecerá no Moses Mabhida Stadium, em Durban. Já o segundo será no DHL Stadium, na Cidade do Cabo.
Kadir é uma das joias do Botafogo e tem servido o time sub-20 nos últimos jogos. Na temporada passada, com a equipe principal do Glorioso, ele disputou seis partidas e anotou dois gols.
Durante a Data Fifa, no dia 29, o Glorioso enfrentará o Athletico-PR na Arena da Baixada, pelo jogo atrasado da quinta rodada do Brasileirão. Dessa forma, Anselmi não poderá chamá-lo para o time principal caso quisesse.
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