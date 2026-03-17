Kadir em jogo do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Kadir em jogo do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 17/03/2026 13:55 | Atualizado 17/03/2026 14:12

Rio - O atacante Kadir, do Botafogo , está na lista de convocados da seleção do Panamá para os amistosos com a África do Sul. As partidas acontecerão nos dias 27 e 31 de março.

CONVOCADO!



Atacante do Glorioso, Kadir é convocado para representar o Botafogo na Seleção Panamenha nos amistosos diante da África da Sul. Parabéns e boa sorte, Cria! #BFR pic.twitter.com/uJVaKkH1lh — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 17, 2026

Os dois jogos serão disputados na África do Sul. O primeiro acontecerá no Moses Mabhida Stadium, em Durban. Já o segundo será no DHL Stadium, na Cidade do Cabo.

Kadir é uma das joias do Botafogo e tem servido o time sub-20 nos últimos jogos. Na temporada passada, com a equipe principal do Glorioso, ele disputou seis partidas e anotou dois gols.

Durante a Data Fifa, no dia 29, o Glorioso enfrentará o Athletico-PR na Arena da Baixada, pelo jogo atrasado da quinta rodada do Brasileirão. Dessa forma, Anselmi não poderá chamá-lo para o time principal caso quisesse.

Copa do Mundo



O Panamá estreia no torneio do dia 17 de junho, contra Gana, em Toronto, Canadá. A partida será válida pela primeira rodada do Grupo L, que também conta com Inglaterra e Croácia.