Kadir em jogo do BotafogoVítor Silva/Botafogo

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Rio - O atacante Kadir, do Botafogo, está na lista de convocados da seleção do Panamá para os amistosos com a África do Sul. As partidas acontecerão nos dias 27 e 31 de março.
Os dois jogos serão disputados na África do Sul. O primeiro acontecerá no Moses Mabhida Stadium, em Durban. Já o segundo será no DHL Stadium, na Cidade do Cabo.
Kadir é uma das joias do Botafogo e tem servido o time sub-20 nos últimos jogos. Na temporada passada, com a equipe principal do Glorioso, ele disputou seis partidas e anotou dois gols.
Durante a Data Fifa, no dia 29, o Glorioso enfrentará o Athletico-PR na Arena da Baixada, pelo jogo atrasado da quinta rodada do Brasileirão. Dessa forma, Anselmi não poderá chamá-lo para o time principal caso quisesse.
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Copa do Mundo
O Panamá estreia no torneio do dia 17 de junho, contra Gana, em Toronto, Canadá. A partida será válida pela primeira rodada do Grupo L, que também conta com Inglaterra e Croácia.