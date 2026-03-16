Danilo em ação pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo
De volta à Seleção após 4 anos, Danilo desfalca Botafogo no Brasileirão
Volante foi um dos escolhidos por Carlo Ancelotti para amistosos nos Estados Unidos
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