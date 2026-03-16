Danilo em ação pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Danilo em ação pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 16/03/2026 18:41

Rio - O excelente momento de Danilo no Botafogo rendeu ao volante uma vaga na lista de 26 convocados da seleção brasileira, anunciada nesta segunda-feira (16) por Carlo Ancelotti. O chamado marca o retorno do atleta à Amarelinha após quatro anos, consolidando sua recuperação técnica desde que voltou ao futebol brasileiro.

Danilo estará à disposição da Seleção para os amistosos contra a França, em Boston, e Croácia, em Orlando. As partidas serão realizadas nos dias 26 e 31 de março, respetivamente. O anúncio ocorreu enquanto o volante estava no CT Lonier, onde foi celebrado pelo elenco antes do treinamento. Ele agradeceu ao apoio do clube e de seus companheiros para retomar o alto nível na carreira.

"É uma sensação indescritível poder voltar a vestir a camisa da Seleção Brasileira, esse é o sonho de todo jogador. Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade, minha família, companheiros de time e todos que estiveram junto comigo nessa caminhada, trabalhei muito para chegar até aqui e sei da responsabilidade que é vestir a Amarelinha. Fico muito feliz pela convocação, estou motivado e vou dar o meu máximo para contribuir da melhor forma possível", disse.

Esta é a segunda vez que o volante figura na lista principal. Em 2022, ainda pelo Palmeiras, foi chamado por Tite, mas sequer entrou em campo. A convocação, no entanto, trará um custo imediato ao Alvinegro. O meio-campista será ausência confirmada no dia 29, quando o Botafogo visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes de se apresentar à seleção brasileira, Danilo tem um compromisso de peso pelo Brasileirão. O Botafogo encara o Palmeiras, ex-clube do volante, nesta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela sétima rodada da competição.