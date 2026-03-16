Caio Roque em ação pela Portuguesa-SP - Divulgação/Portuguesa

Caio Roque em ação pela Portuguesa-SPDivulgação/Portuguesa

Publicado 16/03/2026 13:21

Rio - O Botafogo está perto de anunciar mais uma contratação para esta temporada. O nome da vez é o do lateral-esquerdo Caio Roque, que desembarcou no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (16), conforme adiantou o 'ge'.

O jogador da Portuguesa-SP realizará os exames médicos e assinará com o Glorioso por empréstimo até o fim da temporada. Ao final do contrato, o clube carioca poderá ativar uma cláusula de opção de compra.

Caio Roque, de 24 anos, foi a escolha da diretoria botafoguense para a lateral esquerda, posição na qual o elenco conta apenas com Alex Telles e Marçal, que tem contrato apenas até o fim do ano.

A função era prioridade do clube desde o começo do ano, com o retorno de Cuiabano ao Nottingham Forest. Atualmente, ele está emprestado ao Vasco.

Caio era tratado como uma das grandes joias das categorias de base do Flamengo. Porém, sem estrear pelo profissional do rubro-negro, ele foi vendido ao Grupo City — ao qual pertencem Manchester City e Bahia — e transferido para o Lommel Sk, da Bélgica.

Em 2023, Caio retornou ao futebol brasileiro para jogar pelo Bahia. De lá, foi emprestado para Londrina e Volta Redonda, até sair por custo zero para a Portuguesa. Nesta temporada, foi titular em nove das 11 partidas disputadas pela equipe paulista e deu duas assistências.