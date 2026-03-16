Caio Roque em ação pela Portuguesa-SPDivulgação/Portuguesa

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Rio - O Botafogo está perto de anunciar mais uma contratação para esta temporada. O nome da vez é o do lateral-esquerdo Caio Roque, que desembarcou no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (16), conforme adiantou o 'ge'.
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O jogador da Portuguesa-SP realizará os exames médicos e assinará com o Glorioso por empréstimo até o fim da temporada. Ao final do contrato, o clube carioca poderá ativar uma cláusula de opção de compra.
Caio Roque, de 24 anos, foi a escolha da diretoria botafoguense para a lateral esquerda, posição na qual o elenco conta apenas com Alex Telles e Marçal, que tem contrato apenas até o fim do ano.
A função era prioridade do clube desde o começo do ano, com o retorno de Cuiabano ao Nottingham Forest. Atualmente, ele está emprestado ao Vasco.
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Caio era tratado como uma das grandes joias das categorias de base do Flamengo. Porém, sem estrear pelo profissional do rubro-negro, ele foi vendido ao Grupo City — ao qual pertencem Manchester City e Bahia — e transferido para o Lommel Sk, da Bélgica.
Em 2023, Caio retornou ao futebol brasileiro para jogar pelo Bahia. De lá, foi emprestado para Londrina e Volta Redonda, até sair por custo zero para a Portuguesa. Nesta temporada, foi titular em nove das 11 partidas disputadas pela equipe paulista e deu duas assistências.