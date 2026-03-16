Caio Roque é o novo reforço do Botafogo - Vítor Silva / BFR

Caio Roque é o novo reforço do BotafogoVítor Silva / BFR

Publicado 16/03/2026 18:07

Rio - O Botafogo anunciou, nesta segunda-feira (16), a contratação do lateral-esquerdo Caio Roque, destaque da Portuguesa no último Campeonato Paulista. O jogador de 24 anos chega ao Rio de Janeiro por empréstimo até o fim de 2026, em acordo que inclui compensação financeira à Lusa e opção de compra definitiva ao término do vínculo.

Revelado nas categorias de base do Flamengo e tratado como uma promessa na época, o atleta foi negociado precocemente com o Grupo City, onde defendeu o Lommel SK, da Bélgica. Após o retorno ao Brasil, Caio acumulou passagens por Bahia, Londrina e Volta Redonda antes de se firmar no Canindé, onde disputou nove partidas e distribuiu duas assistências nesta temporada.



A contratação atende a uma prioridade da diretoria alvinegra para reforçar um setor carente de opções. Atualmente, o elenco conta com Alex Telles como titular absoluto, mas sofre pela ausência de Marçal, que se recupera de lesão. Além deles, a posição vinha sendo composta pelos jovens Gabriel Abdias e Jhoan Hernández.

Para viabilizar a transferência, a Portuguesa estendeu o contrato de Caio Roque por mais um ano. O lateral já se encontra no Rio de Janeiro, onde inicia os trabalhos no Centro de Treinamento alvinegro nesta segunda-feira (16).



Logo após o anúncio, o nome do atleta foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, garantindo condições de jogo imediatas. Com a documentação regularizada, ele passa a ser opção para o técnico Martín Anselmi já no confronto contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque.