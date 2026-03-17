Danilo em treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Danilo em treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 17/03/2026 17:15

Rio - A partida entre Palmeiras e Botafogo será especial para Danilo. Afinal, o volante vai enfrentar o clube que o revelou no Allianz Parque. Em entrevista à 'Botafogo TV', ele projetou a partida e espera que o Glorioso inicie uma sequência de vitórias no Brasileirão.

"É a primeira vez voltando a jogar onde fui revelado. Vai ser um momento muito especial jogar contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque, com a torcida como adversária agora. Espero estar bem focado, bem fisicamente para ajudar o nosso Botafogo", disse Danilo.

"Espero continuar dando meu melhor para a gente conquistar mais uma vitória. Estamos num momento difícil no Brasileirão, mas é nesses jogos difíceis que a gente começa a criar casca. Espero que amanhã possamos começar nossa sequência de vitórias no Brasileiro para poder colocar o Botafogo lá em cima", completou.

As duas equipes vão se enfrentar nesta quarta-feira (18), a partir das 19h, no Allianz Parque. A partida é válida pela sétima rodada do Brasileirão. Atualmente, o Glorioso soma apenas três pontos e está em 17º. O Alviverde tem 13 pontos e aparece na segunda colocação.

Seleção

Carlo Ancelotti chamou Danilo para os amistosos da seleção brasileira com França e Croácia nesta Data Fifa. Esta é a última lista antes da convocação para a Copa do Mundo de 2026.

"O coração está a mil. Ser convocado agora claro que cria uma esperança a mais ainda para a Copa do Mundo. Tomara que eu faça bons jogos agora para frente, contra o Palmeiras logo amanhã e depois contra o Bragantino. E também treinar bem na seleção para ganhar minutos, jogar bem, ajudar e tentar carimbar uma vaga na Copa do Mundo".