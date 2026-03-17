Rio - Depois de estrear com vitória no Brasileirão de 2026, o Botafogo perdeu os três jogos seguintes que disputou no campeonato e viu a pressão aumentar. Com o objetivo de voltar a pontuar, o Glorioso enfrentará o Palmeiras nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, onde defende uma sequência invicta.
O último revés do Glorioso na casa do Alviverde foi em junho de 2023. Naquela ocasião, o Palmeiras superou a equipe carioca por 4 a 0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.
Desde então, são quatro jogos sem saber o que é perder para os paulistas no Allianz Parque. No total, são duas vitórias e dois empates.
O primeiro triunfo veio no Brasileirão de 2023. O Botafogo viveu um primeiro semestre mágico no campeonato daquela temporada e bateu o adversário por 1 a 0, com gol de Tiquinho Soares. Raphael Veiga, do Palmeiras, ainda desperdiçou um pênalti no segundo tempo.
Em 2024, o empate em 2 a 2 foi pela Libertadores. O Botafogo abriu dois gols de vantagem e viu o Palmeiras deixar tudo igual. O time da casa ainda virou na reta final, mas o lance foi anulado por toque no braço de Gustavo Gómez. O resultado garantiu o Alvinegro nas quartas da Libertadores.
Já em 2025, os dois times ficaram no 0 a 0, pela primeira rodada do Brasileirão. O confronto marcou o primeiro jogo oficial do técnico Renato Paiva à frente do Botafogo. O português permaneceu no clube até a eliminação no Mundial, no meio daquele ano.
Agenda e tabela
Palmeiras e Botafogo vão se enfrentar na quarta-feira (18), a partir das 19h, no Allianz Parque. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
Atualmente, o Alviverde é o segundo colocado com 13 pontos. O Glorioso, que tem dois jogos a menos, está em 17º, com apenas três. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Atlético-MG, com cinco pontos.
Veja os últimos jogos no Allianz Parque:
30 de março de 2025 (Brasileirão) - Palmeiras 0x0 Botafogo
26 de novembro de 2024 (Brasileirão) - Palmeiras 1x3 Botafogo
21 de agosto de 2024 (Libertadores) - Palmeiras 2x2 Botafogo
25 de junho de 2023 (Brasileirão) - Palmeiras 0x1 Botafogo
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