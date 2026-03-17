Matheus Martins em Palmeiras x Botafogo no Brasileirão de 2025 - Vítor Silva/Botafogo

Matheus Martins em Palmeiras x Botafogo no Brasileirão de 2025Vítor Silva/Botafogo

Publicado 17/03/2026 12:59

Rio - Depois de estrear com vitória no Brasileirão de 2026, o Botafogo perdeu os três jogos seguintes que disputou no campeonato e viu a pressão aumentar. Com o objetivo de voltar a pontuar, o Glorioso enfrentará o Palmeiras nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, onde defende uma sequência invicta.

O último revés do Glorioso na casa do Alviverde foi em junho de 2023. Naquela ocasião, o Palmeiras superou a equipe carioca por 4 a 0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.

Desde então, são quatro jogos sem saber o que é perder para os paulistas no Allianz Parque. No total, são duas vitórias e dois empates.

O primeiro triunfo veio no Brasileirão de 2023. O Botafogo viveu um primeiro semestre mágico no campeonato daquela temporada e bateu o adversário por 1 a 0, com gol de Tiquinho Soares. Raphael Veiga, do Palmeiras, ainda desperdiçou um pênalti no segundo tempo.

Em 2024, o empate em 2 a 2 foi pela Libertadores. O Botafogo abriu dois gols de vantagem e viu o Palmeiras deixar tudo igual. O time da casa ainda virou na reta final, mas o lance foi anulado por toque no braço de Gustavo Gómez. O resultado garantiu o Alvinegro nas quartas da Libertadores.

Já em 2025, os dois times ficaram no 0 a 0, pela primeira rodada do Brasileirão. O confronto marcou o primeiro jogo oficial do técnico Renato Paiva à frente do Botafogo. O português permaneceu no clube até a eliminação no Mundial, no meio daquele ano.

Agenda e tabela

Palmeiras e Botafogo vão se enfrentar na quarta-feira (18), a partir das 19h, no Allianz Parque. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Atualmente, o Alviverde é o segundo colocado com 13 pontos. O Glorioso, que tem dois jogos a menos, está em 17º, com apenas três. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Atlético-MG, com cinco pontos.



Veja os últimos jogos no Allianz Parque:

30 de março de 2025 (Brasileirão) - Palmeiras 0x0 Botafogo

26 de novembro de 2024 (Brasileirão) - Palmeiras 1x3 Botafogo

21 de agosto de 2024 (Libertadores) - Palmeiras 2x2 Botafogo

25 de junho de 2023 (Brasileirão) - Palmeiras 0x1 Botafogo