Rio - O técnico Carlo Ancelotti anunciou, nesta segunda-feira (16), os convocados da seleção brasileira para os jogos amistosos com França e Croácia. O Flamengo conta com três representantes: Alex Sandro, Danilo e Léo Pereira. Pelo lado do Botafogo, o volante Danilo foi chamado. Rayan, cria do Vasco e atualmente no Bournemouth, aparece na lista. Neymar, porém, está fora.
Léo Pereira, Danilo (Botafogo) e Rayan, citados acima, são novidades com o técnico, assim como Bremer, Ibañez, Gabriel Sara, Igor Thiago e Endrick. Este último está no Lyon por empréstimo junto ao Real Madrid.
Esta lista é a última antes da convocação para a Copa do Mundo de 2026.
"É uma lista criada com jogadores que estão 100% da condição física. Tivemos lesões importantes de jogadores como Militão, Bruno Guimarães, Estêvão, Rodrygo, a quem desejamos uma boa e rápida recuperação. É uma lista de jogadores que estão bem fisicamente porque vamos jogar dois jogos muito importantes, de intensidade, em um prazo muito curto, incluindo viagem", disse Ancelotti.
Veja a lista
GOLEIROS: Alisson (Liverpool); Bento (Al-Nassr); e Ederson (Fenerbahçe).
DEFENSORES: Alex Sandro (Flamengo); Bremer (Juventus); Danilo (Flamengo); Douglas Santos (Zenit); Gabriel Magalhães (Arsenal); Ibañez (Al-Ahli); Léo Pereira (Flamengo); Marquinhos (PSG); e Wesley (Roma).
MEIAS: Andrey Santos (Chelsea); Casemiro (Manchester United); Danilo (Botafogo); Fabinho (Al-Ittihad); e Gabriel Sara (Galatasaray).
ATACANTES: Endrick (Lyon); Gabriel Martinelli (Arsenal); Igor Thiago (Brentford); João Pedro (Chelsea); Luiz Henrique (Zenit); Matheus Cunha (Manchester United); Raphinha (Barcelona); Rayan (Bournemouth); e Vini Jr (Real Madrid).
Agenda da Seleção
Em 26 de março, Brasil enfrentará a França no Gillette Stadium, em Massachusetts, às 17h (de Brasília). Já no dia 31, a Amarelinha jogará contra a Croácia, no Camping World Stadium, na Flórida, a partir 21h (de Brasília).
