Messi com a camisa da seleção argentina - Luis Robayo / AFP

Messi com a camisa da seleção argentinaLuis Robayo / AFP

Publicado 17/03/2026 14:07

Depois de prever 10 dias de treinos na próxima Data Fifa após o cancelamento da Finalíssima com a Espanha, os dirigentes da Argentina atenderam ao ídolo Messi e confirmaram um amistoso com a Guatemala em possível último jogo do astro em seu país.



Serão as últimas atividades da Argentina em solo nacional, já que a preparação final da atual campeã para a Copa do Mundo será nos Estados Unidos, uma das sedes da competição, ao lado de Canadá e México.



"Após o cancelamento da Finalíssima, a equipe de Lionel Scaloni viajará ao país para uma semana de treinamento intensivo e um amistoso contra a Guatemala na terça-feira, 31 de março", anunciou a Associação de Futebol Argentino (AFA).

"A programação dos treinos, a lista de convocados para esta janela da Fifa e o estádio serão anunciados nos próximos dias", continuou a entidade, sem saber onde pode ser o último palco de Messi em um jogo na Argentina por causa do impedimento do Monumental de Nuñez. A casa do River Plate hospedará um show do AC/DC na ocasião.



A Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo e faz sua estreia dia 16 de junho, diante da Argélia, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, cidade escolhida para a concentração. Na segunda rodada, os rivais dos hermanos são os austríacos, no A&T Stadium, em Arlington, dia 22. Por fim, a campeã mundial ainda encara a Jordânia, dia 27, novamente no A&T Stadium.