Messi com a camisa da seleção argentinaLuis Robayo / AFP
Serão as últimas atividades da Argentina em solo nacional, já que a preparação final da atual campeã para a Copa do Mundo será nos Estados Unidos, uma das sedes da competição, ao lado de Canadá e México.
"Após o cancelamento da Finalíssima, a equipe de Lionel Scaloni viajará ao país para uma semana de treinamento intensivo e um amistoso contra a Guatemala na terça-feira, 31 de março", anunciou a Associação de Futebol Argentino (AFA).
A Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo e faz sua estreia dia 16 de junho, diante da Argélia, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, cidade escolhida para a concentração. Na segunda rodada, os rivais dos hermanos são os austríacos, no A&T Stadium, em Arlington, dia 22. Por fim, a campeã mundial ainda encara a Jordânia, dia 27, novamente no A&T Stadium.
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