Craque Neto é o apresentador do programa 'Os Donos da Bola', da TV Band - Reprodução / Vídeo

Craque Neto é o apresentador do programa 'Os Donos da Bola', da TV BandReprodução / Vídeo

Publicado 17/03/2026 13:50 | Atualizado 17/03/2026 14:06

Rio - O treinador Tite, de 64 anos, deixou o Cruzeiro depois de três meses de trabalho, após o empate por 3 a 3 contra o Vasco. Por meio das redes sociais, o apresentador da Band, Neto, criticou o comandante e afirmou que ele foi o pior técnico que já dirigiu a seleção brasileira.

"O pior treinador da história da Seleção (Brasileira). Pior até que o Lazaroni. O Tite é um treinador medíocre, medíocre", afirmou o apresentador, que é ídolo do Corinthians, assim como Tite.

O trabalho no Cruzeiro foi o primeiro de Tite depois que ele deixou o Flamengo no fim de 2024. O comandante foi campeão do Estadual, mas ainda assim foi demitido.

Tite dirigiu a seleção brasileira em duas Copas do Mundo (2018 e 2022). Em ambas, o Brasil acabou sendo eliminado nas quartas de final para uma seleção europeia (Bélgica e Croácia, respectivamente).