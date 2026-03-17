El Aynaoui, da Roma, estava com a companheira, a mãe e o irmão no momento do assalto - Divulgação/Roma

El Aynaoui, da Roma, estava com a companheira, a mãe e o irmão no momento do assalto Divulgação/Roma

Publicado 17/03/2026 12:19

Criminosos armados invadiram a casa de Neil El Aynaoui, da Roma, e renderam o jogador junto com familiares. O crime aconteceu durante a madrugada desta terça-feira (17), na capital italiana, por volta das 3h.



Cerca de seis homens encapuzados entraram no imóvel após arrombarem uma janela. Vestidos de preto, eles surpreenderam todos que estavam na residência dormindo, segundo informações da imprensa italiana.



Além de El Aynaoui, estavam no local a mãe, a companheira e o irmão. O grupo foi dominado pelos invasores e mantido sob vigilância em um cômodo da residência, enquanto o assalto era realizado. Apesar da violência da abordagem, ninguém ficou ferido.



Itens de luxo do jogador roubados



Segundo a imprensa italiana, os assaltantes levaram joias, bolsas de grife e um relógio de luxo. O prejuízo é estimado em cerca de 10 mil euros (aproximadamente R$ 55 mil).



Após o crime, os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados. A polícia abriu investigação para identificar os responsáveis.