Joan Laporta foi reeleito presidente do BarcelonaJosep Lago / AFP
Laporta mostra confiança pela renovação do técnico do Barcelona
Ele também quer a permanência de Deco no clube
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Ex-defensor também comentou sobre convite para integrar a comissão técnica permanente do clube
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