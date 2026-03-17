Joan Laporta foi reeleito presidente do Barcelona - Josep Lago / AFP

Joan Laporta foi reeleito presidente do BarcelonaJosep Lago / AFP

Publicado 17/03/2026 11:04

Joan Laporta, que foi reeleito presidente do Barcelona no domingo (15), está confiante pela renovação do técnico Hansi Flick. Em entrevista à 'RAC 1' nesta terça-feira (17), ele ainda destacou que gostaria de contar com o alemão durante todo o seu mandato.

"A intenção é renovar até 2028 e ele está a favor. Flick está muito confortável no Barça. Certamente anunciaremos a renovação muito em breve", afirmou Laporta, que foi reeleito para um mandato até 2031.

"Gostaria que todo o mandato fosse com Hansi Flick. Gostaria de dizer que há estabilidade e que estamos vencendo, porque tudo está interligado. Vejo como possível que ele fique no Barça por mais cinco anos. Ele está confortável no clube, na cidade... E ele organizou tudo aqui. Serei presidente por cinco anos e espero que ele também fique", completou.

O diretor esportivo do Barcelona, Deco, também está prestigiado com Laporta. Na entrevista, ele ressaltou que quer a continuidade do dirigente e citou a parceria do português com Hansi Flick.

"Gostaria muito de renovar o contrato dele, porque está fazendo um trabalho extraordinário e não é fácil encontrar uma conexão tão boa entre a direção esportiva e um treinador. Espero que sim (que Deco queira continuar)", destacou Laporta.