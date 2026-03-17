Combate entre Ciryl Gane e Alex Poatan será o co-main event do UFC Casa Branca - (Foto: Reprodução)

Combate entre Ciryl Gane e Alex Poatan será o co-main event do UFC Casa Branca(Foto: Reprodução)

Publicado 17/03/2026 09:00

O aguardado evento do UFC programado para acontecer na Casa Branca continua movimentando o cenário do MMA. Entre as lutas que mais despertam interesse para o card do dia 14 de junho está o confronto entre Alex Poatan e Ciryl Gane, escalado como co-main event da noite e que terá o cinturão interino peso-pesado em disputa.



O embate chamou a atenção até mesmo do presidente da organização, Dana White. Em participação em uma transmissão da "TNT Sports", o mandatário comentou o duelo e destacou os elementos técnicos que tornam o confronto particularmente intrigante para os fãs.



“Pereira (Poatan) e Ciryl Gane é muito interessante. Nunca gostei do Pereira subindo para o peso-pesado, mas ele quer isso demais. Esse cara sempre quer lutar. Ciryl Gane se move como um peso-médio. Vai ser interessante. É uma luta divertida e, obviamente, muito interessante. E, se o Alex conseguir vencer essa luta, será o primeiro campeão de três divisões da história”, destacou Dana White.