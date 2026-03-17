Combate entre Ciryl Gane e Alex Poatan será o co-main event do UFC Casa Branca(Foto: Reprodução)
O embate chamou a atenção até mesmo do presidente da organização, Dana White. Em participação em uma transmissão da "TNT Sports", o mandatário comentou o duelo e destacou os elementos técnicos que tornam o confronto particularmente intrigante para os fãs.
“Pereira (Poatan) e Ciryl Gane é muito interessante. Nunca gostei do Pereira subindo para o peso-pesado, mas ele quer isso demais. Esse cara sempre quer lutar. Ciryl Gane se move como um peso-médio. Vai ser interessante. É uma luta divertida e, obviamente, muito interessante. E, se o Alex conseguir vencer essa luta, será o primeiro campeão de três divisões da história”, destacou Dana White.
A possível subida definitiva de Alex Poatan para os pesos-pesados adiciona ainda mais peso ao confronto. O brasileiro já conquistou cinturões em duas categorias diferentes dentro da organização - peso-médio e meio-pesado - e agora pode entrar para a história caso alcance mais um título.
Se superar o francês no UFC Casa Branca, o paulista poderá estabelecer um feito inédito na organização. Campeão anteriormente entre os médios e também nos meio-pesados, Poatan teria a oportunidade de se tornar o primeiro lutador a levantar cinturões em três divisões distintas.
Do outro lado do octógono, porém, estará um adversário considerado um dos atletas mais técnicos da categoria. Ciryl Gane é conhecido pela movimentação incomum para um peso-pesado e pela eficiência no jogo em pé, características que prometem criar um duelo estratégico contra o poderoso striker brasileiro.
Com estilos que privilegiam o striking e grande capacidade de nocaute, a expectativa é de que o confronto tenha potencial para ser um dos momentos mais marcantes do evento histórico realizado na Casa Branca.
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