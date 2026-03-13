Rixa entre Ronda Rousey e Dana White, presidente do UFC, vem de longa data - (Foto: Reprodução)

Rixa entre Ronda Rousey e Dana White, presidente do UFC, vem de longa data(Foto: Reprodução)

Publicado 13/03/2026 10:00

A relação entre Ronda Rousey e o UFC parece ter azedado de vez. Durante a coletiva de imprensa que promove sua luta contra Gina Carano, marcada para 16 de maio, em Los Angeles (EUA), a ex-campeã peso-galo do Ultimate não poupou críticas ao atual momento da organização.



O principal alvo das declarações foi o card especial programado para acontecer na Casa Branca, em Washington, D.C., no dia 14 de junho. Promovido como um evento histórico, o show - também chamado de “UFC Freedom 250” - gerou debate entre fãs e especialistas após a divulgação das lutas que compõem a programação.

Com seu estilo direto, Ronda Rousey questionou a qualidade dos confrontos anunciados e sugeriu que a organização perdeu parte da autonomia criativa que tinha no passado. Em sua avaliação, mudanças na estrutura administrativa da empresa teriam impactado a forma como os eventos são montados.“(O UFC) Não é mais sobre fazer as melhores lutas possíveis. Dana (White) não é o dono, não é ele quem decide, ele não está comandando do jeito que ele quer, porque ele é um funcionário da companhia. É um grande erro deles não deixá-lo gerir as coisas como ele sempre fez. Ele (Dana White) sabe que o card da Casa Branca é uma m***", disparou Ronda, que seguiu:"Eles insistiram nisso por mais de um ano e ficou extremamente aquém das expectativas. Ele (Dana White) ficou tão chateado sobre isso que ele estava falando sobre uma luta que caiu na véspera. Posso garantir que ele também não está feliz (com o card do UFC Casa Branca)”.Além da crítica ao evento, a ex-campeã e membro do Hall da Fama do Ultimate também apontou problemas na política de pagamento da organização. Segundo Ronda Rousey, o cenário mudou significativamente após a venda da companhia pelos irmãos Fertitta para a Endeavor, processo que teria alterado o modelo de remuneração dos atletas.“O UFC costumava ser o melhor lugar nos esportes de combate para ganhar a vida e receber um salário justo. E agora é um dos piores lugares para ir. Por isso, muitos dos seus melhores atletas estão indo embora para encontrar pagamento em outro lugar. É por isso que campeãs como Valentina (Shevchenko) estão vendendo fotos dos peitos no OnlyFans.Essas pessoas, ainda no começo (da carreira), muitas delas não conseguem prover para suas famílias, vivem no nível da pobreza lutando em tempo integral. Essa companhia acabou de receber 7,7 bilhões de dólares (do contrato de transmissão com a Paramount). Não há razão para que eles não consigam pagar aos seus atletas, pelo menos, um salário digno. Nem mesmo isso, eles precisam, pelo menos, igualar o que esses atletas estão ganhando em outros esportes”, finalizou.Longe do MMA desde 2016, Ronda Rousey voltará a competir no dia 16 de maio contra Carano, em evento promovido pela empresa "Most Valuable Promotions". De acordo com a própria lutadora, a superluta chegou a ser apresentada ao UFC anteriormente, mas as negociações não avançaram.