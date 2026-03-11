Sul-Americano de Jiu-Jitsu Desportivo terá transmissão ao vivo durante o sábado, 14/03 (Foto: Ilan Pellenberg)
Após uma abertura de circuito marcada por duelos intensos no Rio Summer National Open, a expectativa é de um evento ainda mais competitivo, com a presença de grandes nomes do Jiu-Jitsu e equipes tradicionais que chegam em peso. Do kids ao master, o Sul-Americano promete confrontos de alto nível técnico.
Para quem não puder acompanhar o evento de perto, a organização confirmou que o campeonato terá transmissão ao vivo pelo YouTube @isbjjacbjjd no sábado (14), dia do juvenil, adulto e master, permitindo que fãs, familiares e atletas acompanhem cada detalhe diretamente de casa. A iniciativa amplia o alcance do Circuito e reforça o compromisso da CBJJD em dar visibilidade às competições e aos atletas que participam do evento.
Além das disputas no tatame, o Sul-Americano de Jiu-Jitsu Desportivo também segue inserido no pacote de incentivos do Circuito Rio Mineirinho 2026, que inclui premiações em dinheiro, bolsa Atleta Mineirinho Gold Team e passagens internacionais para competir em eventos da ISBJJA no exterior. Isso sem falar, claro, no sorteio de quimonos e placas de tatame, entre outros atrativos.
Com casa cheia prevista na Arena Carioca 1 e transmissão aberta ao público no sábado (14), de 11h às 17h, o Sul-Americano de Jiu-Jitsu Desportivo chega para consolidar o ritmo da temporada e promete mais um fim de semana de grandes histórias no tatame.
Assista ao Sul-Americano de Jiu-Jitsu Desportivo no link: https://www.youtube.com/live/capqRXr-_Wgc
