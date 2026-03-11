Sul-Americano de Jiu-Jitsu Desportivo terá transmissão ao vivo durante o sábado, 14/03 - (Foto: Ilan Pellenberg)

Publicado 11/03/2026 08:00 | Atualizado 11/03/2026 16:06

A segunda etapa do Circuito Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu 2026 promete agitar o cenário do Jiu-Jitsu carioca neste fim de semana. O Sul-Americano de Jiu-Jitsu Desportivo, organizado pela CBJJD, acontece nos dias 14 e 15 de março, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, reunindo atletas de diversas categorias e faixas em busca de pontos importantes para o ranking da temporada.



Após uma abertura de circuito marcada por duelos intensos no Rio Summer National Open, a expectativa é de um evento ainda mais competitivo, com a presença de grandes nomes do Jiu-Jitsu e equipes tradicionais que chegam em peso. Do kids ao master, o Sul-Americano promete confrontos de alto nível técnico.