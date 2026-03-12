Após conquistar cinturão dos médios e meio-pesados, Poatan vai em busca do título peso-pesado(Foto: Reprodução/UFC)
Caso vença o francês, Poatan pode se tornar o primeiro atleta da história do UFC a conquistar cinturões em três categorias diferentes. Já campeão entre os médios e também nos meio-pesados, o paulista tentará ampliar seu legado ao buscar o título na divisão mais pesada da companhia.
Através de suas redes sociais, Alex Poatan comemorou a chance de protagonizar um confronto dessa magnitude. O brasileiro publicou um vídeo antigo de uma encarada com Gane - registrada anos antes de qualquer possibilidade de duelo entre eles no octógono - e destacou a importância da oportunidade.
“Eu queria que vocês pudessem sentir o que eu estou sentindo agora. Poder fazer uma luta tão grande assim é algo muito especial para mim. Estou muito feliz e muito grato por essa oportunidade. Vamos fazer história”, escreveu o brasileiro em sua conta oficial no Instagram.
Mesmo sendo um dos combates mais aguardados do evento, Poatan vs Gane não será a luta principal do card. O confronto ocupará a posição de co-main event do show histórico promovido na sede do governo dos Estados Unidos.
A luta principal da noite no UFC Casa Branca colocará frente a frente o campeão linear dos leves, Ilia Topuria, e o dono do cinturão interino da divisão, Justin Gaethje. O duelo definirá o campeão absoluto da categoria até 70kg e encerra o evento que promete ser um dos mais marcantes da história recente do UFC.
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