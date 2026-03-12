Após conquistar cinturão dos médios e meio-pesados, Poatan vai em busca do título peso-pesado - (Foto: Reprodução/UFC)

Após conquistar cinturão dos médios e meio-pesados, Poatan vai em busca do título peso-pesado(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 12/03/2026 19:00 | Atualizado 12/03/2026 19:41

A confirmação de que Alex Poatan disputará o cinturão interino dos pesos-pesados do UFC foi um dos principais anúncios feitos durante o UFC 326, no último sábado (7). O brasileiro enfrentará Ciryl Gane no card especial programado para o dia 14 de junho, em Washington (EUA), e terá a oportunidade de conquistar um feito inédito na organização.



Caso vença o francês, Poatan pode se tornar o primeiro atleta da história do UFC a conquistar cinturões em três categorias diferentes. Já campeão entre os médios e também nos meio-pesados, o paulista tentará ampliar seu legado ao buscar o título na divisão mais pesada da companhia.