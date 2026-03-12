Nazareno Malegarie é ex-lutador do UFC e com passagens também por Bellator, PFL e Pancrase - (Foto: Divulgação)

Nazareno Malegarie é ex-lutador do UFC e com passagens também por Bellator, PFL e Pancrase(Foto: Divulgação)

Publicado 12/03/2026 16:00 | Atualizado 12/03/2026 19:36

Balneário Camboriú (SC) recebe neste sábado (14) mais uma etapa do AJP Tour International Jiu-Jitsu Championship 2026, competição que integra o circuito internacional da modalidade e deve reunir cerca de mil atletas de diferentes países da América do Sul no Ginásio Hamilton Linhares Cruz.



Entre os nomes confirmados está o argentino Nazareno Malegarie, ex-lutador do UFC e com passagens também por organizações como Bellator, PFL e Pancrase. O argentino disputa a competição na faixa-preta master 2, na categoria até 77 kg, tanto nas lutas com kimono (Gi) quanto sem kimono (No-Gi).