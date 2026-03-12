Nazareno Malegarie é ex-lutador do UFC e com passagens também por Bellator, PFL e Pancrase(Foto: Divulgação)
Entre os nomes confirmados está o argentino Nazareno Malegarie, ex-lutador do UFC e com passagens também por organizações como Bellator, PFL e Pancrase. O argentino disputa a competição na faixa-preta master 2, na categoria até 77 kg, tanto nas lutas com kimono (Gi) quanto sem kimono (No-Gi).
A expectativa é de grande circulação de público ao longo do dia, com estimativa de aproximadamente cinco mil visitantes entre atletas, equipes e espectadores. A presença de competidores de diferentes regiões do Brasil e do exterior também deve movimentar setores ligados ao turismo e ao comércio local.
Promovido pela AJP, federação com sede em Abu Dhabi, o evento conta com apoio da Fundação Municipal de Esportes e da Prefeitura de Balneário Camboriú, além da Federação de Jiu-Jitsu de Santa Catarina, do Instituto Leonardo Macarrão e da VIP Eventos e Produções.
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