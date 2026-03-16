Rafael Feijão destacou a importância da parceria com o poder público para a realização da Fight Week - (Foto: LFA)

Rafael Feijão destacou a importância da parceria com o poder público para a realização da Fight Week (Foto: LFA)

Publicado 16/03/2026 15:00 | Atualizado 16/03/2026 17:25

A semana do LFA 229 promete movimentar a cidade de São Paulo com uma programação que vai além das lutas. A organização preparou uma Fight Week com atividades abertas ao público no Centro Esportivo Pelezão, aproximando a comunidade do universo do MMA antes do evento principal, marcado para sexta-feira, 27 de março.



As atividades começam na quarta-feira, 25 de março, a partir das 14h, com uma palestra sobre o impacto do esporte na transformação social e o papel do LFA na formação de novos ídolos do MMA. No mesmo dia, às 17h, será realizado um treino aberto de defesa pessoal exclusivo para mulheres, conduzido pelo mestre Márcio Catenacci, integrante da Comissão Atlética Brasileira de MMA. A iniciativa busca oferecer noções práticas de defesa pessoal e incentivar a participação feminina no esporte.