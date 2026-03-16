Rafael Feijão destacou a importância da parceria com o poder público para a realização da Fight Week (Foto: LFA)
As atividades começam na quarta-feira, 25 de março, a partir das 14h, com uma palestra sobre o impacto do esporte na transformação social e o papel do LFA na formação de novos ídolos do MMA. No mesmo dia, às 17h, será realizado um treino aberto de defesa pessoal exclusivo para mulheres, conduzido pelo mestre Márcio Catenacci, integrante da Comissão Atlética Brasileira de MMA. A iniciativa busca oferecer noções práticas de defesa pessoal e incentivar a participação feminina no esporte.
Na quinta-feira, a programação continua com a pesagem oficial dos atletas do LFA 229, marcada para às 18h, no horário de Brasília. O evento reúne lutadores que subirão ao cage na noite seguinte.
A programação culmina na sexta-feira, com a realização do LFA 229, que começa às 17h no Centro Esportivo Pelezão. A luta principal colocará frente a frente os meio-médios Richard Martins, destaque da organização e participante do The Ultimate Fighter 31, e Vanderlei “Soul Glo” Gonçalves, striker com forte base no Muay Thai.
A entrada para o evento será solidária. O público poderá garantir o acesso mediante a doação de 1 kg de alimento por ingresso, que será destinado a ações sociais. A transmissão do evento vai ser feita ao vivo pelo YouTube, a partir das 21h, pelo canal LFA Fight Network.
O vice-presidente do LFA na América do Sul, Rafael Feijão, destacou a importância da parceria com o poder público para a realização da Fight Week e do evento na capital paulista, além de convidar os fãs de luta a participarem da programação ao longo da semana.
“Estamos muito felizes em levar o LFA para São Paulo e contar com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes para tornar esse projeto realidade. A Fight Week foi pensada para aproximar o público do evento e mostrar que o MMA também tem um papel social importante. Convidamos todos os fãs de luta e as famílias da cidade para participarem das atividades durante a semana e para estarem conosco na sexta-feira, no Pelezão, celebrando mais uma grande noite do esporte".
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