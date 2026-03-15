Atual campeão, Khamzat Chimaev defende título contra americano Sean Strickland (Foto: Reprodução/UFC)
O duelo colocará em jogo o cinturão da divisão dos médios e está programado para acontecer no dia 9 de maio, em Newark, nos Estados Unidos. Invicto no MMA profissional, Khamzat Chimaev tentará manter sua sequência perfeita e defender o título diante de um adversário conhecido pelo estilo agressivo e pelas declarações polêmicas.
Com a escolha de Strickland como próximo desafiante, Nassourdine Imavov acabou ficando momentaneamente fora da disputa pelo cinturão. O francês era apontado como possível candidato ao title shot, mas viu o americano ganhar força na corrida após uma atuação dominante contra Anthony Hernandez, em fevereiro.
Da amizade à rivalidade
Khamzat Chimaev e Sean Strickland já mantiveram uma relação amistosa no passado. Os dois chegaram a treinar juntos na Xtreme Couture, academia localizada em Las Vegas (EUA). Com o passar do tempo, porém, a convivência deu lugar a uma rivalidade marcada por provocações públicas.
As divergências entre os lutadores foram além do aspecto esportivo e chegaram a envolver temas políticos. Em diversas ocasiões, Strickland criticou Chimaev por sua relação com Ramzan Kadyrov, líder da Chechênia e figura frequentemente acusada por organizações internacionais de violações de direitos humanos.
Do outro lado, Chimaev também respondeu às declarações do rival e chegou a mencionar episódios pessoais da vida de Strickland em meio às provocações. Com a rivalidade agora oficializada dentro do octógono, a expectativa dos fãs é de que o confronto pelo cinturão peso-médio no UFC 328 finalmente dê um desfecho à troca constante de farpas entre os dois.
Outros combates confirmados
Além da disputa de cinturão entre Chimaev e Strickland, Dana White também revelou outros confrontos importantes para o card do UFC 328. Entre eles, destacam-se o duelo dos pesos-pesados entre Alexander Volkov e Waldo Cortes Acosta, o embate entre Joaquin Buckley e Sean Brady, além da revanche entre Jan Blachowicz e Bogdan Guskov.
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