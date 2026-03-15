Atual campeão, Khamzat Chimaev defende título contra americano Sean Strickland - (Foto: Reprodução/UFC)

Atual campeão, Khamzat Chimaev defende título contra americano Sean Strickland (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 15/03/2026 10:00

Após a realização do UFC 326 e o anúncio das principais atrações do UFC 327 e do card especial na Casa Branca, restava apenas um grande mistério no calendário da organização: a luta principal do UFC 328. A dúvida foi encerrada na noite da última quinta-feira (12), quando Dana White confirmou o confronto entre Khamzat Chimaev e Sean Strickland.



O duelo colocará em jogo o cinturão da divisão dos médios e está programado para acontecer no dia 9 de maio, em Newark, nos Estados Unidos. Invicto no MMA profissional, Khamzat Chimaev tentará manter sua sequência perfeita e defender o título diante de um adversário conhecido pelo estilo agressivo e pelas declarações polêmicas.



Com a escolha de Strickland como próximo desafiante, Nassourdine Imavov acabou ficando momentaneamente fora da disputa pelo cinturão. O francês era apontado como possível candidato ao title shot, mas viu o americano ganhar força na corrida após uma atuação dominante contra Anthony Hernandez, em fevereiro.