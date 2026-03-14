Mistoca e Marcelo disputam título dos leves na luta principal - (Foto: Jungle Fight)

Mistoca e Marcelo disputam título dos leves na luta principal(Foto: Jungle Fight)

Publicado 14/03/2026 08:00 | Atualizado 14/03/2026 08:44

O duelo reacende a rivalidade iniciada no Fight do Milhão. Na ocasião, durante uma das semifinais do GP, Mistoca acabou desclassificado com apenas 33 segundos de luta após atingir, de forma culposa, o olho de Medeiros com o dedo. A interrupção gerou polêmica e deixou em aberto a disputa entre os dois.Na pesagem oficial realizada nesta sexta-feira (13), ambos confirmaram a luta ao baterem o peso e protagonizaram uma encarada marcada por provocações. Campeão do Jungle Fight World League, Mistoca chega confiante para defender o cinturão diante de sua torcida.“Eu vejo medo nos seus olhos. Eu sou o verdadeiro rei da selva. Quem manda aqui sou eu", disse o brasiliense durante a encarada.Marcelo Medeiros, campeão do Fight do Milhão 2025, rebateu as provocações e afirmou estar pronto para resolver a disputa dentro da Arena Jungle.“Incompetência de quem meteu o dedo no olho do outro. Você não sabe as regras do combate? O erro foi seu. Não tenho nada a provar", respondeu o lutador paulista.Além da luta principal, o card conta com atletas de diferentes regiões do país e presença internacional, incluindo o americano Bryce de Carvalho e o venezuelano Isai Ramos. Ao todo, 12 lutadores do Distrito Federal estarão em ação, marcando o retorno do evento à capital federal.Presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail falou sobre a expectativa de casa cheia.“Brasília sempre recebe muito bem o Jungle Fight, e tenho certeza de que o público vai lotar a Arena Nilson Nelson para acompanhar grandes lutas, como sempre acontece no Jungle Fight aqui", afirmou.Wallid também fez questão de agradecer às autoridades que contribuíram para a realização da edição.“Quero agradecer ao governador Ibaneis Rocha, à vice-governadora Celina Leão, ao secretário de Esportes Renato Junqueira, ao deputado federal Júlio César Ribeiro e ao deputado distrital Martins Machado, que trabalham incansavelmente para melhorar a sociedade através do esporte", completou.O secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Renato Junqueira, convidou os brasilienses a comparecerem ao ginásio.“Esperamos mais uma grande festa na Arena Nilson Nelson e convidamos toda a população para prestigiar, apoiar os atletas e viver essa experiência de perto em mais uma edição do Jungle Fight", disse.O deputado distrital Martins Machado também destacou a importância do evento para a valorização do esporte e reforçou o convite ao público.“O esporte transforma vidas e eventos como o Jungle Fight ajudam a inspirar jovens e fortalecer a cultura esportiva da nossa cidade. Tenho certeza de que o público brasiliense vai marcar presença e lotar o ginásio", destacou.70 kg: Carlos Alexandre “Mistoca” (69,400 kg) x Marcelo Medeiros (69,800 kg)70 kg: Isai Ramos (73,000 kg) x Lucas Caio (70,500 kg)70 kg: Cleiton Morais (70,000 kg) x Joelson Pantoja (70,200 kg)84 kg: Bryce De Camargo (84,700 kg) x Yan Ribheiro (84,300 kg)74 kg: Jhone Neves (73,900 kg) x Eliwelton Travassos (74,000 kg)77 kg: Matheus Barros (77,100 kg) x Uziel Latrel (79,500 kg)73 kg: Marcos Coutra (75,200 kg) x Eduardo “Tubarão” (72,600 kg)66 kg: Wellington (66,400 kg) x José Fernando (65,300 kg)57 kg: Kaique Cipriani (57,200 kg) x Joaquim Mota (57,400 kg)93 kg: Marcos Maia (93,400 kg) x Agnaldo Arruda (93,400 kg)52 kg: Maria Fernandes (52,000 kg) x Andressa Ferreira (52,300 kg)57 kg: Marcelo Oliveira (56,700 kg) x Guilherme Carvalho (57,100 kg)61 kg: João Henrique (60,800 kg) x Carlos Henrique (57,800 kg)