Marcelo Medeiros venceu Carlos "Mistoca" por nocaute técnico e faturou cinturão(Foto: Jungle Fight)
A atmosfera dentro do ginásio foi intensa do início ao fim do evento. A torcida lotou completamente a arena e reagiu a cada golpe na luta principal, que colocou frente a frente dois rivais que já haviam se enfrentado anteriormente. No reencontro, porém, Medeiros não deixou dúvidas sobre quem era o melhor dentro do cage.
O confronto era aguardado desde o primeiro encontro entre os dois, quando Medeiros teve o braço erguido após a desclassificação de Mistoca ainda nos primeiros segundos. Desta vez, o paulista tratou de resolver a rivalidade de forma definitiva.
Depois de suportar a pressão inicial do lutador da casa, Medeiros respondeu com precisão e conseguiu um knockdown ainda no primeiro round. A partir daí, passou a controlar as ações, castigando Mistoca com socos e cotoveladas no ground and pound sempre que a luta chegava ao chão.
Nos rounds seguintes, o campeão do Fight do Milhão manteve o ritmo e neutralizou as tentativas de reação do brasiliense, que buscava a luta agarrada para equilibrar o confronto. No terceiro assalto, Medeiros acelerou novamente, ficou por cima e desferiu uma sequência de golpes até que o árbitro interrompesse o combate aos 2min56s, decretando o nocaute técnico.
Com a vitória, Marcelo Medeiros consolida o melhor momento da carreira. Já campeão do Fight do Milhão, o paulista agora também ostenta o cinturão peso leve do MMA World League e passa a registrar um cartel de 10 vitórias em 11 lutas disputadas.
Presidente do evento, Wallid Ismail exaltou o espetáculo proporcionado pelos lutadores e destacou o papel da torcida de Brasília no sucesso da noite. “Os atletas do Jungle Fight são verdadeiros guerreiros da selva e mais uma vez entregaram grandes lutas para um público histórico, de arrepiar. Brasília recebeu o evento de braços abertos e lotou o Nilson Nelson, criando uma atmosfera incrível. Foi lindo! Agradeço ao governador Ibaneis Rocha, à vice-governadora Celina Leão, ao secretário de Esportes Renato Junqueira, ao deputado federal Júlio César Ribeiro e ao deputado distrital Martins Machado, que trabalham incansavelmente para melhorar a sociedade através do esporte”, afirmou.
O secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Renato Junqueira, também destacou o sucesso da edição realizada na capital federal. “Foi o maior Jungle Fight da história. Realmente Brasília é a capital do Jungle Fight. Acompanhamos mais uma grande noite do esporte na capital. Eventos como o Jungle Fight fortalecem o esporte, movimentam a cidade e inspiram novos talentos".
Deputado Distrital, Martins Machado fez coro. “Um público histórico, casa cheia, sucesso total. Além de levar entretenimento e gerar oportunidades, o Jungle Fight também revela novos talentos e abre portas para muitos atletas que sonham em viver do esporte. Seguimos apoiando iniciativas como essa, que fortalecem o esporte, incentivam nossos jovens e mostram o potencial que Brasília tem para receber grandes eventos".
A próxima edição do evento já está marcada. O Jungle Fight 147 acontece no próximo sábado (21), em Magé, na Baixada Fluminense, a partir das 20h, com transmissão ao vivo dos canais SporTV e Combate.
“Vamos com tudo para mais uma grande edição, agora em Magé. Vai ser sensacional! Agradeço muito ao presidente da Loterj, Hazenclever Cançado, e ao prefeito Renato Cozzolino por investirem no esporte como ferramenta de inclusão social”, concluiu Wallid.
Jungle Fight 146
Arena BRB Nilson Nelson, Brasília, DF
Sábado, 14 de março de 2026
Marcelo Medeiros venceu Carlos “Mistoca” por nocaute técnico aos 2:56 do R3
Lucas Caio venceu Isai Ramos por nocaute técnico aos 4:30 do R2
Cleiton Morais venceu Joelson Pantoja por finalização aos 3:44 do R1
Bryce De Camargo venceu Yan "Problema" por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)
Eliwelton Travassos venceu Jhone Neves por nocaute técnico aos 3:31 do R2
Matheus Pantaneiro venceu Uziel Latrel por finalização a 1:43 do R2
Eduardo “Tubarão” venceu Marcos Coutra com um nocaute a 1:04 do R1
Wellington "Cachorro Louco" venceu José Fernando por finalização a 1:32 do R2
Joaka Mota venceu Kaique Cipriani por nocaute técnico a 1:15 do R1
Agnaldo Arruda venceu Marcos Maia por nocaute técnico aos 4:28 do R1
Maria Fernandes venceu Andressa Ferreira por finalização aos 3:40 do R1
Guilherme Lucas venceu Marcelo Oliveira por nocaute técnico aos 3:49 do R1
Joãozinho Sanda venceu Ryck Fox por nocaute técnico aos 3:41 do R1
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