Marcelo Medeiros venceu Carlos "Mistoca" por nocaute técnico e faturou cinturão - (Foto: Jungle Fight)

Marcelo Medeiros venceu Carlos "Mistoca" por nocaute técnico e faturou cinturão(Foto: Jungle Fight)

Publicado 15/03/2026 19:00 | Atualizado 15/03/2026 20:02

Diante de um público histórico que ultrapassou a marca de 20 mil pessoas, o Jungle Fight 146 transformou a Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília, em um verdadeiro caldeirão neste sábado (14). Embalado pelo clima quente criado pelos fãs nas arquibancadas, o paulista Marcelo Medeiros conquistou uma vitória incontestável na revanche contra o brasiliense Carlos Alexandre “Mistoca” na luta principal da noite e ficou com o cinturão peso leve do MMA World League.



A atmosfera dentro do ginásio foi intensa do início ao fim do evento. A torcida lotou completamente a arena e reagiu a cada golpe na luta principal, que colocou frente a frente dois rivais que já haviam se enfrentado anteriormente. No reencontro, porém, Medeiros não deixou dúvidas sobre quem era o melhor dentro do cage.

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Revanche pelo cinturão agita o Jungle Fight 146 - MMA World League neste sábado, em Brasília

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O confronto era aguardado desde o primeiro encontro entre os dois, quando Medeiros teve o braço erguido após a desclassificação de Mistoca ainda nos primeiros segundos. Desta vez, o paulista tratou de resolver a rivalidade de forma definitiva.



Depois de suportar a pressão inicial do lutador da casa, Medeiros respondeu com precisão e conseguiu um knockdown ainda no primeiro round. A partir daí, passou a controlar as ações, castigando Mistoca com socos e cotoveladas no ground and pound sempre que a luta chegava ao chão.



Nos rounds seguintes, o campeão do Fight do Milhão manteve o ritmo e neutralizou as tentativas de reação do brasiliense, que buscava a luta agarrada para equilibrar o confronto. No terceiro assalto, Medeiros acelerou novamente, ficou por cima e desferiu uma sequência de golpes até que o árbitro interrompesse o combate aos 2min56s, decretando o nocaute técnico.



Com a vitória, Marcelo Medeiros consolida o melhor momento da carreira. Já campeão do Fight do Milhão, o paulista agora também ostenta o cinturão peso leve do MMA World League e passa a registrar um cartel de 10 vitórias em 11 lutas disputadas.



Presidente do evento, Wallid Ismail exaltou o espetáculo proporcionado pelos lutadores e destacou o papel da torcida de Brasília no sucesso da noite. “Os atletas do Jungle Fight são verdadeiros guerreiros da selva e mais uma vez entregaram grandes lutas para um público histórico, de arrepiar. Brasília recebeu o evento de braços abertos e lotou o Nilson Nelson, criando uma atmosfera incrível. Foi lindo! Agradeço ao governador Ibaneis Rocha, à vice-governadora Celina Leão, ao secretário de Esportes Renato Junqueira, ao deputado federal Júlio César Ribeiro e ao deputado distrital Martins Machado, que trabalham incansavelmente para melhorar a sociedade através do esporte”, afirmou.



O secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Renato Junqueira, também destacou o sucesso da edição realizada na capital federal. “Foi o maior Jungle Fight da história. Realmente Brasília é a capital do Jungle Fight. Acompanhamos mais uma grande noite do esporte na capital. Eventos como o Jungle Fight fortalecem o esporte, movimentam a cidade e inspiram novos talentos".



Deputado Distrital, Martins Machado fez coro. “Um público histórico, casa cheia, sucesso total. Além de levar entretenimento e gerar oportunidades, o Jungle Fight também revela novos talentos e abre portas para muitos atletas que sonham em viver do esporte. Seguimos apoiando iniciativas como essa, que fortalecem o esporte, incentivam nossos jovens e mostram o potencial que Brasília tem para receber grandes eventos".



A próxima edição do evento já está marcada. O Jungle Fight 147 acontece no próximo sábado (21), em Magé, na Baixada Fluminense, a partir das 20h, com transmissão ao vivo dos canais SporTV e Combate.



“Vamos com tudo para mais uma grande edição, agora em Magé. Vai ser sensacional! Agradeço muito ao presidente da Loterj, Hazenclever Cançado, e ao prefeito Renato Cozzolino por investirem no esporte como ferramenta de inclusão social”, concluiu Wallid. O confronto era aguardado desde o primeiro encontro entre os dois, quando Medeiros teve o braço erguido após a desclassificação de Mistoca ainda nos primeiros segundos. Desta vez, o paulista tratou de resolver a rivalidade de forma definitiva.Depois de suportar a pressão inicial do lutador da casa, Medeiros respondeu com precisão e conseguiu um knockdown ainda no primeiro round. A partir daí, passou a controlar as ações, castigando Mistoca com socos e cotoveladas no ground and pound sempre que a luta chegava ao chão.Nos rounds seguintes, o campeão do Fight do Milhão manteve o ritmo e neutralizou as tentativas de reação do brasiliense, que buscava a luta agarrada para equilibrar o confronto. No terceiro assalto, Medeiros acelerou novamente, ficou por cima e desferiu uma sequência de golpes até que o árbitro interrompesse o combate aos 2min56s, decretando o nocaute técnico.Com a vitória, Marcelo Medeiros consolida o melhor momento da carreira. Já campeão do Fight do Milhão, o paulista agora também ostenta o cinturão peso leve do MMA World League e passa a registrar um cartel de 10 vitórias em 11 lutas disputadas.Presidente do evento, Wallid Ismail exaltou o espetáculo proporcionado pelos lutadores e destacou o papel da torcida de Brasília no sucesso da noite. “Os atletas do Jungle Fight são verdadeiros guerreiros da selva e mais uma vez entregaram grandes lutas para um público histórico, de arrepiar. Brasília recebeu o evento de braços abertos e lotou o Nilson Nelson, criando uma atmosfera incrível. Foi lindo! Agradeço ao governador Ibaneis Rocha, à vice-governadora Celina Leão, ao secretário de Esportes Renato Junqueira, ao deputado federal Júlio César Ribeiro e ao deputado distrital Martins Machado, que trabalham incansavelmente para melhorar a sociedade através do esporte”, afirmou.O secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Renato Junqueira, também destacou o sucesso da edição realizada na capital federal. “Foi o maior Jungle Fight da história. Realmente Brasília é a capital do Jungle Fight. Acompanhamos mais uma grande noite do esporte na capital. Eventos como o Jungle Fight fortalecem o esporte, movimentam a cidade e inspiram novos talentos".Deputado Distrital, Martins Machado fez coro. “Um público histórico, casa cheia, sucesso total. Além de levar entretenimento e gerar oportunidades, o Jungle Fight também revela novos talentos e abre portas para muitos atletas que sonham em viver do esporte. Seguimos apoiando iniciativas como essa, que fortalecem o esporte, incentivam nossos jovens e mostram o potencial que Brasília tem para receber grandes eventos".A próxima edição do evento já está marcada. O Jungle Fight 147 acontece no próximo sábado (21), em Magé, na Baixada Fluminense, a partir das 20h, com transmissão ao vivo dos canais SporTV e Combate.“Vamos com tudo para mais uma grande edição, agora em Magé. Vai ser sensacional! Agradeço muito ao presidente da Loterj, Hazenclever Cançado, e ao prefeito Renato Cozzolino por investirem no esporte como ferramenta de inclusão social”, concluiu Wallid.

RESULTADOS:



Jungle Fight 146

Arena BRB Nilson Nelson, Brasília, DF

Sábado, 14 de março de 2026



Marcelo Medeiros venceu Carlos “Mistoca” por nocaute técnico aos 2:56 do R3

Lucas Caio venceu Isai Ramos por nocaute técnico aos 4:30 do R2

Cleiton Morais venceu Joelson Pantoja por finalização aos 3:44 do R1

Bryce De Camargo venceu Yan "Problema" por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Eliwelton Travassos venceu Jhone Neves por nocaute técnico aos 3:31 do R2

Matheus Pantaneiro venceu Uziel Latrel por finalização a 1:43 do R2

Eduardo “Tubarão” venceu Marcos Coutra com um nocaute a 1:04 do R1

Wellington "Cachorro Louco" venceu José Fernando por finalização a 1:32 do R2

Joaka Mota venceu Kaique Cipriani por nocaute técnico a 1:15 do R1

Agnaldo Arruda venceu Marcos Maia por nocaute técnico aos 4:28 do R1

Maria Fernandes venceu Andressa Ferreira por finalização aos 3:40 do R1

Guilherme Lucas venceu Marcelo Oliveira por nocaute técnico aos 3:49 do R1

Joãozinho Sanda venceu Ryck Fox por nocaute técnico aos 3:41 do R1