Bia Mesquita finalizou adversária no primeiro round e conquistou a sua segunda vitória em duas lutas no UFC - (Foto: Reprodução/UFC)

Bia Mesquita finalizou adversária no primeiro round e conquistou a sua segunda vitória em duas lutas no UFC (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 16/03/2026 18:00 | Atualizado 16/03/2026 20:48

Realizado no último sábado (14), em Las Vegas (EUA), o UFC Vegas 114 teve como um dos grandes destaques a brasileira Bia Mesquita. Em ação no card preliminar do evento, a multicampeã mundial de Jiu-Jitsu deu um verdadeiro show e finalizou sua adversária, Montserrat Rendon, com um mata-leão ainda no primeiro round.



Foi a segunda vitória de Bia Mesquita em duas lutas pelo Ultimate. Em outubro do ano passado, fazendo sua estreia pela organização, a "Lady GOAT" finalizou Irina Alekseeva - também com um mata-leão - no card do UFC Rio. A brasileira segue invicta no MMA, agora com sete vitórias, sendo cinco delas por finalização.