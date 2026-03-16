Bia Mesquita finalizou adversária no primeiro round e conquistou a sua segunda vitória em duas lutas no UFC (Foto: Reprodução/UFC)
Foi a segunda vitória de Bia Mesquita em duas lutas pelo Ultimate. Em outubro do ano passado, fazendo sua estreia pela organização, a "Lady GOAT" finalizou Irina Alekseeva - também com um mata-leão - no card do UFC Rio. A brasileira segue invicta no MMA, agora com sete vitórias, sendo cinco delas por finalização.
Outros brasileiros em ação no card
Além de Bia Mesquita, outros brasileiros entraram em ação no UFC Vegas 114. No card principal, Amanda Lemos foi superada por Gillian Robertson na decisão unânime, enquanto Bruno "Bulldog" Silva acabou sendo derrotado por Charles Johnson na decisão dividida dos jurados.
O peso-pesado Vitor Petrino fez bonito e venceu Steven Asplund por decisão unânime, emplacando sua terceira vitória consecutiva no Ultimate. Fazendo sua estreia na organização, Manoel Sousa, o "Manumito" aplicou um belo nocaute para derrotar Bolaji Oki no terceiro round. Já o peso-galo Luan Lacerda foi superado por Hecher Sosa na decisão unânime.
RESULTADOS COMPLETOS:
UFC Vegas 114
Meta Apex, em Las Vegas (EUA)
Sábado, 14 de março de 2026
Card principal
Kevin Vallejos derrotou Josh Emmett por nocaute técnico no 1R
Gillian Robertson derrotouAmanda Lemospor decisão unânime dos jurados
Jose Delgado derrotou Andre Fili por decisão dividida dos jurados
Marwan Rahiki derrotou Harry Hardwick por nocaute técnico no 2R
Ion Cutelaba finalizou Oumar Sy com uma guilhotina no 1R
Charles Johnson derrotouBruno “Bulldog” Silvapor decisão dividida dos jurados
Card preliminar
Myktybek Orolbai derrotou Chris Curtis por decisão unânime dos jurados
Vitor Petrinoderrotou Steven Asplund por decisão unânime dos jurados
Elijah Smith finalizou Su Young You com um mata-leão no 2R
Manoel Sousaderrotou Bolaji Oki por nocaute no 3R
Eryk Anders derrotou Brad Tavares por decisão unânime dos jurados
Bia Mesquitafinalizou Montserrat Rendon com um mata-leão no 1R
Hecher Sousa derrotouLuan Lacerdapor decisão unânime dos jurados
Piera Rodriguez derrotou Sam Hughes por decisão unânime dos jurados
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