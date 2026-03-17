Neymar postou frase tatuada na perna direita para demonstrar como se sente fora da SeleçãoReprodução de Instagram

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Fora da convocação da seleção brasileira mais uma vez, Neymar usou as redes sociais para se manifestar. Após a divulgação da lista de Carlo Ancelotti, o atacante do Santos publicou mensagens de fé e agradecimento pelo apoio recebido ao longo do dia, assim como confiança de que poderá dar a volta por cima.
Em uma das postagens, o jogador apareceu orando e citou o versículo bíblico João 13:7. A passagem contém uma resposta de Jesus a Pedro: "O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois".
Neymar também compartilhou uma imagem treinando e destacou uma frase tatuada na perna direita: "As pessoas não entendem o quão obcecado eu sou em vencer". Na legenda, ele reforçou o discurso de resiliência.
"Obrigado a todos pelas mensagens de carinho hoje! Confiem no processo, o que tiver que ser, será! Trabalhe no silêncio", escreveu Neymar.
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Neymar admite frustração

Além das redes sociais, o camisa 10 também falou sobre o tema durante participação em um evento da Kings League. O jogador não escondeu que queria estar convocado, mas não desistiu de estar na Copa do Mundo de 2026.
"Vou falar porque não dá para deixar em branco. Obviamente estou chateado e triste por não ter sido convocado, mas o foco continua dia após dia, treino após treino e jogo após jogo. Nós vamos conseguir o nosso objetivo. Ainda falta uma convocação final e o sonho continua", disse.
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Por fim, nesta quarta-feira (18), Neymar divulgou o momento em que viu a convocação da Seleção em um vídeo entitulado "48 horas sem filtro", postado no seu canal do Youtube. O craque assistiu à divulgação da lista de convocados no CT do Santos e brincou ao ver que não foi chamado: "P..., Ancelotti, e eu?". 

Últimos testes da seleção brasileira

A lista divulgada por Ancelotti é a última antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo. O italiano fará os estes finais nos amistosos contra a França e a Croácia, nos dias nos dias 26 e 31 de março.

Apesar de estar fora da seleção brasileira desde 2023, Neymar não foi descartado pelo técnico, mesmo sem terem trabalhado juntos até agora.
"Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele pode chegar durante a Copa a 100%, ele obviamente pode estar. Ele não foi chamado agora porque não está 100%. Quando disse, é outro discurso na lista final. Ele tem que seguir trabalhando para se manter em boa condição física", finalizou. 