Neymar postou frase tatuada na perna direita para demonstrar como se sente fora da Seleção - Reprodução de Instagram

Neymar postou frase tatuada na perna direita para demonstrar como se sente fora da SeleçãoReprodução de Instagram

Publicado 17/03/2026 10:12 | Atualizado 18/03/2026 16:36

mensagens de fé e agradecimento pelo apoio recebido ao longo do dia, assim como confiança de que poderá dar a volta por cima. Fora da convocação da seleção brasileira mais uma vez, Neymar usou as redes sociais para se manifestar. Após a divulgação da lista de Carlo Ancelotti, o atacante do Santos publicoupelo apoio recebido ao longo do dia, assim como

Em uma das postagens, o jogador apareceu orando e citou o versículo bíblico João 13:7. A passagem contém uma resposta de Jesus a Pedro: "O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois".



Neymar também compartilhou uma imagem treinando e destacou uma frase tatuada na perna direita: "As pessoas não entendem o quão obcecado eu sou em vencer". Na legenda, ele reforçou o discurso de resiliência.



"Obrigado a todos pelas mensagens de carinho hoje! Confiem no processo, o que tiver que ser, será! Trabalhe no silêncio", escreveu Neymar.



Neymar admite frustração



Além das redes sociais, o camisa 10 também falou sobre o tema durante participação em um evento da Kings League. O jogador não escondeu que queria estar convocado, mas não desistiu de estar na Copa do Mundo de 2026.



"Vou falar porque não dá para deixar em branco. Obviamente estou chateado e triste por não ter sido convocado, mas o foco continua dia após dia, treino após treino e jogo após jogo. Nós vamos conseguir o nosso objetivo. Ainda falta uma convocação final e o sonho continua", disse.



Por fim, nesta quarta-feira (18), Neymar divulgou o momento em que viu a convocação da Seleção em um vídeo entitulado "48 horas sem filtro", postado no seu canal do Youtube. O craque assistiu à divulgação da lista de convocados no CT do Santos e brincou ao ver que não foi chamado: "P..., Ancelotti, e eu?".

Últimos testes da seleção brasileira



amistosos contra a França e a Croácia, nos dias nos dias 26 e 31 de março.



Apesar de estar fora da seleção brasileira desde 2023, Neymar A lista divulgada por Ancelotti é a última antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo. O italiano fará os estes finais nosApesar de estar fora da seleção brasileira desde 2023, Neymar não foi descartado pelo técnico , mesmo sem terem trabalhado juntos até agora.

"Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele pode chegar durante a Copa a 100%, ele obviamente pode estar. Ele não foi chamado agora porque não está 100%. Quando disse, é outro discurso na lista final. Ele tem que seguir trabalhando para se manter em boa condição física", finalizou.