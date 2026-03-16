Neymar marcou gol de pênalti na Kings LeagueDivulgação/Kings League

Rio - Fora da convocação da seleção brasileira para os amistosos contra França e Croácia, Neymar participou nesta segunda-feira (16) da partida entre Furia e DesimpaiN, pela Kings League Brasil. O craque do Santos converteu o pênalti presidente poucas horas depois de ter ficado fora da lista do técnico Carlo Ancelotti. O camisa 10 do Santos admitiu estar chateado, mas ainda sonha com a vaga na Copa do Mundo.
"Obrigado sempre pelo carinho, apoio e incentivo. Vou falar aqui porque não dá para deixar passar em branco: obviamente estou chateado e triste por não ter sido convocado. Mas o foco continua dia após dia, treino após treino, jogo após jogo, porque vamos conseguir o nosso objetivo. Ainda falta uma convocação final e o sonho continua", disse Neymar.
Apesar de deixar Neymar fora da lista de convocados para os amistosos contra França e Croácia, o técnico Carlo Ancelotti não descarta convocar o craque para a Copa do Mundo, mesmo sem testá-lo em amistosos neste período preparatório. O treinador explicou que a questão com o camisa 10 do Santos é mais física do que técnica e ressaltou que adotará um critério diferente para a lista final.
"É uma avaliação física, não técnica. Com a bola, ele está muito bem, mas precisa melhorar fisicamente. Para a comissão e para mim, não está 100% de sua possibilidade (...) O Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele pode chegar durante a Copa a 100%, ele obviamente pode estar. Ele não foi chamado agora porque não está 100%. Quando disse, é outro discurso na lista final", afirmou Ancelotti.
A seleção brasileira enfrentará a França no dia 26 em Boston e a Croácia no dia 31 em Orlando, ambos os amistosos nos Estados Unidos. Já a convocação para a Copa do Mundo será realizada no dia 18 de maio. Depois, no dia 25, o Brasil inicia a preparação para o Mundial na Granja Comary. No dia 31, fará amistoso contra o Panamá, no Maracanã, e embarca para os Estados Unidos em 1º de junho.