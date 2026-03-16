Rio - O Manchester City tenta reverter a desvantagem de 3 a 0 contra o Real Madrid nesta terça-feira (17), no Etihad Stadium, em duelo decisivo pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Em entrevista coletiva, o técnico Pep Guardiola anunciou o cancelamento do treino da equipe para focar na recuperação física dos atletas e rebateu as críticas sobre uma possível eliminação precoce no torneio continental.
Desde a última temporada, Guardiola tem sofrido com questionamentos sobre os fracassos do Manchester City. Após o título da Liga dos Campeões na temporada 2022/23, os Citizens perderam o Campeonato Inglês para o Liverpool e foram eliminados pelo próprio Real Madrid, na última edição da competição continental. O treinador, no entanto, usou o retrospecto do adversário como argumento para se defender.
"O Real Madrid ganhou 15 Ligas dos Campeões, mas jogou 100. Isso é um fracasso? Eles perderam mais do que ganharam", questionou.
Após a derrota para o Real Madrid e o tropeço diante do West Ham no Campeonato Inglês, no último sábado (14), Pep Guardiola priorizou recuperar o elenco fisicamente. Com isso, ele adotou a estratégia de dar folga aos jogadores. Porém, o treinador também foi questionado sobre a decisão, que não foi bem vista pelos torcedores após uma sequência de resultados negativos.
"Hoje em dia, grandes times não melhoram treinando porque não há tempo. É melhor ficar em casa, treinar amanhã à tarde e depois ir para o jogo", justificou o comandante, que acredita na importância do descanso mental para melhorar o desempenho em campo.
Mesmo com o placar elástico contra, o treinador descartou a necessidade de discursos motivacionais para o grupo. Para avançar direto, o Manchester City precisa vencer o Real Madrid por quatro gols de diferença. Já uma vitória por três de vantagem leva a disputa para a prorrogação.
"Depois de 10 anos, eu teria que convencer alguns jogadores a acreditar? Eles me conhecem muito bem. Em todos os jogos tentamos vencer, e este não será diferente", finalizou.