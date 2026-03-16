Dimitri Payet deixou o Vasco em junho de 2025 - Matheus Lima / Vasco

Dimitri Payet deixou o Vasco em junho de 2025Matheus Lima / Vasco

Publicado 16/03/2026 18:20

Rio - O meia Dimitri Payet, de 38 anos, que não atua desde que deixou o Vasco em junho do ano passado, rechaçou a ideia de que tenha encerrado a carreira. Ao participar de uma entrevista ao canal "Ligue 1", da TV da França, o veterano contou que não deu um ponto final à sua trajetória no futebol.

"Não encerrei a minha carreira. Ela só irá acabar no dia em que eu resolver dar um ponto final", afirmou o veterano em reportagem que abordava os clubes que defendeu.

Payet atuou pelo Vasco em quase dois anos no clube. No total, entrou em campo em 75 jogos, marcando 7 gols e 13 assistências e foi peça importante para a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2023.

Na reta final da sua passagem no Brasil, o francês se viu envolvido em denúncias feitas por Larissa Natalya Ferrari, advogada catarinense, que afirmou ser sua amante e o acusou de violência física e psicológica, durante o relacionamento extraconjugal.