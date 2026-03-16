Dimitri Payet deixou o Vasco em junho de 2025Matheus Lima / Vasco
Nove meses sem clube desde que deixou o Vasco, Payet nega aposentadoria: 'Não acabou'
Meia, de 38 anos, atuou no futebol brasileiro por quase dois anos
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