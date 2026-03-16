A Seleção de Ancelotti enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia na fase de grupos da Copa

Rio - A CBF definiu a data da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Após a entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti, que divulgou nesta segunda-feira (16) a lista para os amistosos contra França e Croácia, o coordenador das seleções masculinas, Rodrigo Caetano, revelou que a lista final para o Mundial será divulgada no dia 18 de maio.
Nesta reta final da preparação para definir os 26 nomes que irão disputar o torneio de seleções nos Estados Unidos, México e Canadá, o treinador italiano tem ido aos estádios para ver mais de perto os atletas que ainda sonham com a participação no Mundial. No dia 11 de maio, serão inscritos 55 jogadores da Seleção para a Copa do Mundo, chamada por Rodrigo Caetano de "lista larga".
Além de definir a data da convocação final, Rodrigo Caetano comentou sobre a preparação da Seleção para esta fase decisiva do ciclo pré-Copa do Mundo. O Brasil encara a França no dia 26 de março e, cinco dias depois, enfrenta a Croácia. Ambas as partidas serão disputadas nos Estados Unidos.
Após os amistosos, o próximo compromisso será a divulgação da lista de convocados para a Copa do Mundo, no dia 18 de maio. Já no dia 25, a CBF inicia a preparação para o Mundial, na Granja Comary. No dia 31, tem amistoso contra o Panamá, no Maracanã. Por fim, em 1º de junho, a delegação embarca para os Estados Unidos.
O coordenador ainda destacou que serão estreados os novos uniformes nestes dois amistosos. Diante dos franceses, o Brasil entrará em campo de azul, camiseta já divulgada pela patrocinadora Nike. Já no amistoso contra a Croácia, a Seleção jogará com a tradicional camisa amarela.