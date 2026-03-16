Carlo Ancelotti é o técnico da Seleção - Rafael Ribeiro/CBF

Carlo Ancelotti é o técnico da SeleçãoRafael Ribeiro/CBF

Publicado 16/03/2026 17:00 | Atualizado 16/03/2026 17:01

Rio - O técnico Carlo Ancelotti anunciou, nesta segunda-feira (16), os convocados da seleção brasileira para os amistosos contra França e Croácia , nos dias 26 e 31, respectivamente, nos Estados Unidos. Mais uma vez, o treinador italiano deixou Neymar de fora da lista — neste que vai ser o último teste antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026.

"(Sobre Neymar) É uma avaliação física, não técnica. Com a bola, ele está muito bem, mas precisa melhorar fisicamente. Para a comissão e para mim, não está 100% de sua possibilidade, ele tem que trabalhar para estar 100% de sua possibilidade. Opinião minha e todos da comissão, que olham os jogos dele e vão ver os outros jogos", disse Carlo Ancelotti.

Apesar da ausência de Neymar para os últimos testes antes da convocação para a Copa do Mundo, Carlo Ancelotti não descarta convocá-lo para o Mundial. O treinador explicou que a questão com o camisa 10 do Santos é mais física do que técnica e, por isso, vai analisar a condição física até o dia da convocação final, marcada para o dia 18 de maio.

"O Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele pode chegar durante a Copa a 100%, ele obviamente pode estar. Ele não foi chamado agora porque não está 100%. Quando disse, é outro discurso na lista final. Ele tem que seguir trabalhando para se manter em boa condição física", finalizou.

A seleção brasileira enfrentará a França no dia 26 em Boston e a Croácia no dia 31 em Orlando, ambos os amistosos nos Estados Unidos. Já a convocação para a Copa do Mundo será realizada no dia 18 de maio. Depois, no dia 25, o Brasil inicia a preparação para o Mundial na Granja Comary. No dia 31, fará amistoso contra o Panamá, no Maracanã, e embarca para os Estados Unidos em 1º de junho.