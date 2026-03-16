Carlo Ancelotti é o técnico da SeleçãoRafael Ribeiro/CBF
Ancelotti não descarta convocação de Neymar para Copa e admite 'critério diferente'
Treinador italiano explica que ausência nas convocações se trata da condição física
Flamengo avalia oferecer renovação a Bruno Henrique até o o fim de 2027
Atacante, de 35 anos, tem vínculo até dezembro
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Arbeloa ganha reforços e inclui Mbappé e Bellingham contra Manchester City
Real Madrid chega em vantagem após vitória por 3 a 0 no Santiago Bernabéu no jogo de ida das oitavas
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Lateral tem contrato até o fim deste ano e avalia procurar destino menos intenso
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