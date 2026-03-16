Alex Sandro chegou ao Flamengo em agosto de 2024Gilvan de Souza/Flamengo
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Atacante, de 35 anos, tem vínculo até dezembro
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