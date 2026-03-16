Alex Sandro chegou ao Flamengo em agosto de 2024 - Gilvan de Souza/Flamengo

Alex Sandro chegou ao Flamengo em agosto de 2024Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 16/03/2026 16:28

Rio - Campeão da Libertadores, do Brasileirão e da Copa do Brasil pelo Flamengo, Alex Sandro pode estar fazendo sua última temporada vestindo o Manto Sagrado. O contrato do lateral-esquerdo dura até o dezembro de 2026 e a renovação ainda está indefinida.

O Flamengo já demonstrou interesse em contar com o atleta por mais tempo. Porém, Alex Sandro, já com 35 anos, tem dito a amigos e familiares que pretende procurar um destino que exija menos, para que possa diminuir o ritmo. A informação é do portal "ge".

O lateral interpreta que a intensidade do calendário brasileiro e as expectativas do Flamengo podem justificar uma eventual saída ao fim da temporada. Alex Sandro deixou claro que somente tomará a decisão depois da Copa do Mundo, a ser disputada entre junho e julho deste ano.

Alex Sandro foi convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 deste mês de março. O lateral-esquerdo é um dos nomes preferidos do treinador para a posição e vai priorizar a Seleção neste momento, escolhendo definir seu futuro após a disputa do torneio internacional.

Disputando uma vaga na lista para a Copa,, nos dias 26 e 31 deste mês de março. O lateral-esquerdo é um dos nomes preferidos do treinador para a posição e vai priorizar a Seleção neste momento, escolhendo definir seu futuro após a disputa do torneio internacional.