Léo Pereira comemora gol marcado no clássico com o BotafogoGilvan de Souza/Flamengo

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Rio - Convocado para a seleção brasileira pela primeira vez, Léo Pereira recebeu o carinho do elenco do Flamengo. Os jogadores aplaudiram o zagueiro, que agradeceu a cada um. O Rubro-Negro postou o vídeo com o momento na manhã desta terça-feira (17).
"Convocações são sempre especiais, mas a primeira é mais do que especial!", escreveu o perfil do Fla.
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Carlo Ancelotti chamou Léo Pereira para os amistosos da seleção brasileira com França e Croácia na Data Fifa de março. Esta é a última lista antes da convocação final para a Copa do Mundo.
Por meio do Instaram, o zagueiro celebrou a oportunidade: "Sentimento inexplicável, um sonho realizado, sonho da minha família e de tantas pessoas que contribuem diariamente na minha carreira, representar o Brasil é uma honra, sigo vivendo os planos de Deus! Grato ao Flamengo e todo staff por me dar total suporte, meus companheiros de equipe que são minha segunda família e a Nação. Deus é bom o tempo todo".
Agenda da seleção
O Brasil vai enfrentar a França no dia 26, a partir das 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, no estado de Massachusetts. Em 31 de março, a Seleção encara a Croácia no Camping World Stadium, na Flórida, às 21h (de Brasília).