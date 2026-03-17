Léo Pereira comemora gol marcado no clássico com o Botafogo - Gilvan de Souza/Flamengo

Léo Pereira comemora gol marcado no clássico com o BotafogoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/03/2026 11:52 | Atualizado 17/03/2026 12:10

Rio - Convocado para a seleção brasileira pela primeira vez, Léo Pereira recebeu o carinho do elenco do Flamengo . Os jogadores aplaudiram o zagueiro, que agradeceu a cada um. O Rubro-Negro postou o vídeo com o momento na manhã desta terça-feira (17).

"Convocações são sempre especiais, mas a primeira é mais do que especial!", escreveu o perfil do Fla.

Convocações são sempre especiais, mas a primeira é mais do que especial!#convocados pic.twitter.com/k3FXDS2F0B — Flamengo (@Flamengo) March 17, 2026

Carlo Ancelotti chamou Léo Pereira para os amistosos da seleção brasileira com França e Croácia na Data Fifa de março. Esta é a última lista antes da convocação final para a Copa do Mundo.

Por meio do Instaram, o zagueiro celebrou a oportunidade: "Sentimento inexplicável, um sonho realizado, sonho da minha família e de tantas pessoas que contribuem diariamente na minha carreira, representar o Brasil é uma honra, sigo vivendo os planos de Deus! Grato ao Flamengo e todo staff por me dar total suporte, meus companheiros de equipe que são minha segunda família e a Nação. Deus é bom o tempo todo".

Agenda da seleção

O Brasil vai enfrentar a França no dia 26, a partir das 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, no estado de Massachusetts. Em 31 de março, a Seleção encara a Croácia no Camping World Stadium, na Flórida, às 21h (de Brasília).