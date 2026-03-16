Bruno Henrique corre em treino do Flamengo no Ninho - Gilvan de Souza / Flamengo

Bruno Henrique corre em treino do Flamengo no NinhoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 16/03/2026 17:00

Rio - Um dos principais símbolos do atual momento vitorioso do Flamengo, o atacante Bruno Henrique, de 35 anos, deverá receber uma proposta para renovar seu contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2027. As informações são da jornalista Raisa Simplicio.

O veterano tem vínculo com o clube carioca até dezembro e o seu salário não é considerado um dos maiores do plantel do Flamengo neste momento.

Bruno Henrique é ao lado de Arrascaeta o jogador mais vitorioso da história do Flamengo. Os dois foram campeões em 18 oportunidades. Os principais foram: Três Libertadores e três Campeonatos Brasileiros.

O atacante chegou ao Flamengo em 2019 e entrou em campo em 350 partidas, anotou 103 gols e deu 56 assistências com a camisa do clube carioca.