Bruno Henrique corre em treino do Flamengo no NinhoGilvan de Souza / Flamengo

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Rio - Um dos principais símbolos do atual momento vitorioso do Flamengo, o atacante Bruno Henrique, de 35 anos, deverá receber uma proposta para renovar seu contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2027. As informações são da jornalista Raisa Simplicio.
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O veterano tem vínculo com o clube carioca até dezembro e o seu salário não é considerado um dos maiores do plantel do Flamengo neste momento.
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Bruno Henrique é ao lado de Arrascaeta o jogador mais vitorioso da história do Flamengo. Os dois foram campeões em 18 oportunidades. Os principais foram: Três Libertadores e três Campeonatos Brasileiros.
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O atacante chegou ao Flamengo em 2019 e entrou em campo em 350 partidas, anotou 103 gols e deu 56 assistências com a camisa do clube carioca.
 