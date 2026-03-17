Léo Pereira foi convocado pela primeira vez nesta segunda-feira (16) - Gilvan de Souza / Flamengo

Léo Pereira foi convocado pela primeira vez nesta segunda-feira (16)Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 17/03/2026 07:38

Rio — O técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, anunciou nesta segunda-feira (16) a convocação de três jogadores do Flamengo para os amistosos contra França e Croácia , nos próximos dias 26 e 31 de março, respectivamente, ambos nos Estados Unidos. Com isso, o Rubro-Negro deve fazer um planejamento buscando minimizar os impactos aos atletas na questão física.

Alex Sandro, Danilo e Léo Pereira ficarão à disposição após a partida contra o Corinthians, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (22), quando o calendário do futebol brasileiro será paralisado para a Data Fifa.



Mas até então, o calendário do torneio nacional indica que a 9ª rodada acontecerá em 1º de abril, um dia depois da segunda partida da seleção brasileira, com o Rubro-Negro enfrentando o Red Bull Bragantino fora de casa. As partidas ainda não foram desmembradas pela CBF, e pode haver tempo dos atletas chegarem.

O Flamengo costuma montar um planejamento para que os convocados estejam à disposição do clube após a Data Fifa. Segundo o "ge", isso ainda será estudado pelo clube, já que mais jogadores do time titular devem ser convocados para outras seleções.

Convocados

Léo Pereira foi convocado pela primeira vez nesta segunda-feira, mas ainda não é presença garantida para a Copa do Mundo. Já Danilo e Alex Sandro devem estar na lista final. O Flamengo mantém contato constante com profissionais da Seleção para monitorar os jogadores durante as datas Fifa e minimizar o risco de lesões.



O futebol brasileiro será paralisado entre os dias 1º de junho e 22 de julho, devido à Copa do Mundo.