Reinier em ação pelo Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

Reinier em ação pelo Atlético-MGPedro Souza / Atlético

Publicado 17/03/2026 18:42





O início de 2026 chegou a gerar otimismo, com três gols no campeonato estadual. O desempenho do atleta, no entanto, despencou com o início do Brasileirão, acompanhando a crise técnica do Galo, que soma apenas cinco pontos em seis rodadas. Rio - O diário 'AS', da Espanha, publicou uma análise sobre o rendimento do meia-atacante Reinier, do Atlético-MG. O jornal apontou que a ex-joia do Flamengo "não responde" às oportunidades recebidas e alertou que o prazo para se consolidar em um time de elite está perto do fim.O início de 2026 chegou a gerar otimismo, com três gols no campeonato estadual. O desempenho do atleta, no entanto, despencou com o início do Brasileirão, acompanhando a crise técnica do Galo, que soma apenas cinco pontos em seis rodadas.

Na avaliação do veículo espanhol, o jogador tem sido “frio e errático” nas chances recebidas. Mesmo assim, o técnico Eduardo Domínguez segue dando respaldo, oferecendo sequência e minutos em campo.

Apesar do suporte e de um contrato longo, válido até 2029, a imprensa internacional vê a atual temporada como "crucial" para sua carreira. O jornal sugere que, caso ele perca a vaga no time mineiro, dificilmente terá outra oportunidade em clubes do primeiro escalão.

Reinier foi contratado pelo Real Madrid, em 2020, por 30 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões à época). Desde então, acumulou passagens com vínculo de empréstimo por Borussia Dortmund, Girona, Frosinone e Granada antes de retornar ao futebol brasileiro.

