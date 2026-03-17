Ryan Roberto tem dois gols e uma assistência pelo Flamengo na Libertadores Sub-20 de 2026 - Divulgação/Conmebol

Ryan Roberto tem dois gols e uma assistência pelo Flamengo na Libertadores Sub-20 de 2026Divulgação/Conmebol

Publicado 17/03/2026 13:29

O Flamengo mostra força na busca pelo tricampeonato da Libertadores Sub-20 e chega à semifinal com a melhor campanha na fase de grupos. Com sete pontos em três jogos, o Rubro-Negro ainda conta com o melhor ataque (oitos gols), tendo como destaque Ryan Roberto, que marcou duas vezes e deu uma assistência, sendo eleito em dois jogos o melhor em campo.



O camisa 11 acredita que a equipe rubro-negra conseguiu impor seu estilo de jogo. E assim ganhou ainda mais confiança para o mata-mata.



"Fomos muito bem na fase de grupos, onde conseguimos nos impor e desempenhar bem, principalmente nos dois primeiros jogos. Acredito que isso ajuda bastante na confiança do elenco para essa parte tão importante e decisiva da competição", disse.



Após vencer Estudiantes de Mérida (Venezuela) e o Bolívar (Bolívia) ambos por 4 a 1, o Flamengo empatou sem gols com o Medellin (Colômbia). Agora, enfrentará o Olimpia (Paraguai) por uma vaga na final, na quinta-feira (19), às 16h em Quito, no Equador, onde acontece a Libertadores Sub-20 de 2026.



"Sabemos que temos um adversário qualificado pela frente. Temos que atacar e aproveitar as oportunidades para sair em vantagem. Creio que será um confronto equilibrado, mas estamos muito focados e trabalhando para chegar no nosso melhor nível e buscar a classificação para a final", avaliou Ryan Roberto.



Na outra semifinal, o Palmeiras encara o Santiago Wanderers (Chile), às 20h30, também na quinta.