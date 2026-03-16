Torcida do Flamengo no MaracanãReginaldo Pimenta / Agencia O Dia
Flamengo protocola pedido para reconhecer torcida como patrimônio do Brasil
Documento foi entregue por Zico
Flamengo protocola pedido para reconhecer torcida como patrimônio do Brasil
Documento foi entregue por Zico
Flamengo avalia oferecer renovação a Bruno Henrique até o o fim de 2027
Atacante, de 35 anos, tem vínculo até dezembro
Convocado por Ancelotti, Alex Sandro pode sair do Flamengo no ano que vem; entenda
Lateral tem contrato até o fim deste ano e avalia procurar destino menos intenso
Procurado pelo Cruzeiro, Filipe Luís vai priorizar a Europa, diz empresário
Treinador é um dos nomes preferidos para ocupar o lugar de Tite, na Raposa
Léo Ortiz é sincero sobre momento no Flamengo: 'Não estou totalmente feliz'
Zagueiro vê crescimento após início de temporada ruim, mas vê margem para melhora
Na pré-lista de Ancelotti, Léo Pereira comenta chances de convocação: 'É um sonho'
Zagueiro marcou gol de falta e teve bons números defensivos na vitória do Flamengo contra o Botafogo neste sábado (14)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.