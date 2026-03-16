Torcida do Flamengo no Maracanã - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Torcida do Flamengo no MaracanãReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 16/03/2026 22:00 | Atualizado 16/03/2026 22:19

Rio - O Flamengo protocolou nesta segunda-feira (16) no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) um pedido para reconhecer a sua torcida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. O documento foi entregue por Zico, maior ídolo da história do clube.

"O Flamengo é uma Nação. Uma Nação sem fronteiras. Uma Nação de 45 milhões de pessoas que fala a mesma língua, que compartilha a mesma paixão e que se reconhece em qualquer parte do mundo", disse Zico durante o encontro realizado no acervo do Patrimônio Histórico do Flamengo, na Gávea.

O documento foi entregue ao presidente do Iphan, Leandro Grass, e ao diretor de Patrimônio Imaterial da instituição, Deyvesson Gusmão. A iniciativa é uma estratégia do Flamengo, que quer que a Organização das Nações Unidas (ONU) reconheça o clube como "primeira Nação simbólico-cultural do planeta".

O presidente do Iphan vê o pedido do Flamengo como a oportunidade de abrir um diálogo relevante sobre o reconhecimento de elementos culturais ligados ao futebol no Brasil. A proposta de registrar a "Nação" como patrimônio imaterial representa uma inovação dentro da política nacional de patrimônio.

Depois que um pedido é protocolado, o Iphan verifica se a solicitação está completa e se o bem cultural proposto se enquadra como patrimônio cultural imaterial (práticas, saberes, celebrações, formas de expressão etc). Se for aceito preliminarmente, inicia um processo administrativo de registro.

Na segunda etapa do processo, especialistas realizam estudos técnicos e elaboram um parecer para recomendar ou não o reconhecimento. O processo é encaminhado ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, órgão colegiado, que vota pela aprovação ou rejeição.