Léo Pereira foi seguro na defesa e marcou gol de falta - Gilvan de Souza / Flamengo

Léo Pereira foi seguro na defesa e marcou gol de faltaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 15/03/2026 15:11





"É um privilégio muito grande vestir a camisa do maior clube da América e disputar um clássico tão grande como Flamengo x Botafogo. Ainda mais ter o técnico da seleção brasileira nos olhando... É um sonho, deixei claro em muitas entrevistas, é um sonho meu e da minha família", afirmou.



Léo Pereira está na pré-lista de Ancelotti. Ele foi titular nos três jogos do técnico Leonardo Jardim até agora, contra o Fluminense, Cruzeiro e Botafogo. Neste período, o time não sofreu gols, o que reforça o bom momento da equipe na questão defensiva sob o comando do novo treinador.



"Nunca fui de ter frio na barriga [risos], estou fazendo meu trabalho da melhor maneira e respeitando ao máximo a camisa do Flamengo, porque sei que isso me deixa mais perto [da Seleção]", afirmou o zagueiro, projetando a Copa do Mundo. Rio — O zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, comentou sobre a expectativa pela chance de ser convocado à seleção brasileira. Após marcar um gol de falta neste sábado (14), na vitória contra o Botafogo por 3 a 0 , sob os olhares do técnico Carlo Ancelotti, que estava no camarote, o atleta deixou claro que defender o seu país é um sonho."É um privilégio muito grande vestir a camisa do maior clube da América e disputar um clássico tão grande como Flamengo x Botafogo. Ainda mais ter o técnico da seleção brasileira nos olhando... É um sonho, deixei claro em muitas entrevistas, é um sonho meu e da minha família", afirmou.Léo Pereira está na pré-lista de Ancelotti. Ele foi titular nos três jogos do técnico Leonardo Jardim até agora, contra o Fluminense, Cruzeiro e Botafogo. Neste período, o time não sofreu gols, o que reforça o bom momento da equipe na questão defensiva sob o comando do novo treinador."Nunca fui de ter frio na barriga [risos], estou fazendo meu trabalho da melhor maneira e respeitando ao máximo a camisa do Flamengo, porque sei que isso me deixa mais perto [da Seleção]", afirmou o zagueiro, projetando a Copa do Mundo.

Além de ter marcado de falta, Léo Pereira também acumulou bons números defensivos no clássico. O desempenho do jogador rendeu elogios de Jardim, na coletiva após a partida.

"Vocês sabem que não gosto de individualizar, mas o Léo [Pereira] tem sido um jogador importante. Foi no passado, nas conquistas, e continua sendo no presente. Os jogadores que estão no Flamengo são candidatos à Seleção, pelo nível que jogam, como os outros podem jogar na Colômbia, no Chile, no Uruguai e em todas as seleções."



O Rubro-Negro volta a campo para enfrentar o Remo na próxima quinta-feira (19), no Maracanã, às 20h, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.