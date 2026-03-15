Léo Pereira foi seguro na defesa e marcou gol de faltaGilvan de Souza / Flamengo
"É um privilégio muito grande vestir a camisa do maior clube da América e disputar um clássico tão grande como Flamengo x Botafogo. Ainda mais ter o técnico da seleção brasileira nos olhando... É um sonho, deixei claro em muitas entrevistas, é um sonho meu e da minha família", afirmou.
Léo Pereira está na pré-lista de Ancelotti. Ele foi titular nos três jogos do técnico Leonardo Jardim até agora, contra o Fluminense, Cruzeiro e Botafogo. Neste período, o time não sofreu gols, o que reforça o bom momento da equipe na questão defensiva sob o comando do novo treinador.
"Nunca fui de ter frio na barriga [risos], estou fazendo meu trabalho da melhor maneira e respeitando ao máximo a camisa do Flamengo, porque sei que isso me deixa mais perto [da Seleção]", afirmou o zagueiro, projetando a Copa do Mundo.
O Rubro-Negro volta a campo para enfrentar o Remo na próxima quinta-feira (19), no Maracanã, às 20h, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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