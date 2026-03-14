Samuel Lino comemora gol que abriu o placar contra o Botafogo - Gilvan de Souza / Flamengo

Samuel Lino comemora gol que abriu o placar contra o BotafogoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 14/03/2026 23:14

Rio — Autor do gol que abriu o placar para o Flamengo na vitória sobre o Botafogo por 3 a 0 neste sábado (14), Samuel Lino comentou sobre o início de trabalho do técnico Leonardo Jardim, que venceu duas partidas e empatou uma no comando do Rubro-Negro.



"Quando vem um treinador novo, é tudo novo, coisas novas, às vezes pensa que não vai encaixar. Acho que o mais importante é que o grupo acreditou na ideia do Jardim, nas informações que ele passou e a gente agarrou, entendeu e nesses três jogos, a gente correspondeu muito bem às informações dele, o estilo de jogo, como defender", disse, ressaltando que o Flamengo não sofreu gols nas últimas três partidas e destacando que espera dar continuidade ao trabalho.

Samuel também falou sobre o seu posicionamento com o novo treinador e o estilo de jogo do time. "É um jogo mais de liberdade, de troca de posição, um jogo por dentro. É um jogo também de muita intensidade. Acho que aqui no Brasil, quando você bota uma intensidade maior com um treinador português, a gente vê os outros treinadores que já passaram aqui que tiveram muito sucesso, os times eram muito intensos. Então essa intensidade se sobressai às vezes sobre os adversários."



O Flamengo volta a campo para enfrentar o Remo nesta quinta-feira (19), no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.