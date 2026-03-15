Samuel Lino comemora gol pelo Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Samuel Lino comemora gol pelo FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 15/03/2026 11:00

Rio - O Flamengo reafirmou sua superioridade ao vencer o Botafogo por 3 a 0 neste sábado (14), pela sexta rodada do Brasileirão. Mais do que os três pontos, o triunfo consolidou uma hegemonia impressionante em território rival: nos últimos 12 confrontos disputados no estádio alvinegro, o Rubro-Negro saiu vitorioso em 11 oportunidades.



Esta sequência começou em 2019 e teve apenas um tropeço em 2024, quando sofreu um revés isolado por 4 a 1. Fora esse episódio, o clube da Gávea tem imposto sua marca com autoridade no Engenhão, alternando vitórias magras com placares elásticos no campo do adversário.



A eficiência ofensiva é o grande pilar desse tabu. Esta é a terceira vez que o time marca três gols visitando o Glorioso. O histórico recente registra um 3 a 1 em 2022 e outro 3 a 0 na temporada de 2025. O desempenho é tão sólido que o aproveitamento flamenguista como visitante chega a superar os números de quando atua como mandante no clássico.



Longe do Nilton Santos, o retrospecto recente do Flamengo diante do Alvinegro é bem menos impositivo. O Rubro-Negro acumula quatro vitórias, três derrotas e dois empates em nove jogos disputados com o mando a favor.

