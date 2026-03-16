Filipe Luís deixou o Flamengo na madrugada do dia 3 de março deste ano - Mohamed Farag/FIFA

Filipe Luís deixou o Flamengo na madrugada do dia 3 de março deste anoMohamed Farag/FIFA

Publicado 16/03/2026 14:28

Rio - Após a demissão de Tite, muito se fala na possibilidade de Filipe Luís assumir o comando do Cruzeiro. O empresário Jorge Mendes afirmou que a prioridade do ex-técnico do Flamengo é assumir um time europeu. A informação é do portal ge.

De acordo com o agente português, Filipe Luís ainda não definiu o compromisso profissional dele, mas tem viagem marcada para a Europa, a fim de mapear opções de mercado no Velho Continente. Por isso, não pretende assumir uma equipe brasileira no momento.

Porém, o treinador se mostrou disposto a conversar com o Cruzeiro, segundo o jornalista Felipe Silva, da ESPN. A postura de Filipe Luís após este primeiro contato da Raposa foi diferente da adotada quando foi sondado pelo São Paulo, após a demissão de Crespo

Na época do contato da equipe paulista, o técnico prontamente recusou o convite, alegando que pretendia descansar até o meio do ano e encontrar uma oportunidade de trabalho na Europa, segundo André Plihal, da 'ESPN'.

Além de Filipe Luís, o Cruzeiro sonda Arthur Jorge, campeão da América com o Botafogo em 2024, atualmente treinador do Al-Rayyan. As especulações também giram em torno de Marcelo Gallardo, ex-River, e Hernán Crespo, ex-São Paulo.