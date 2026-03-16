Filipe Luís deixou o comando do Flamengo em 3 de março de 2026 - Érica Martin / Arquivo O Dia

Filipe Luís deixou o comando do Flamengo em 3 de março de 2026Érica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 16/03/2026 07:25 | Atualizado 16/03/2026 15:02

já iniciou os primeiros contatos para tentar contratar Filipe Luís.

O Cruzeiro demitiu o técnico Tite após novo tropeço no Brasileirão. O empate em 3 a 3 em casa com o Vasco, mesmo atuando boa parte do segundo tempo com um a mais, foi a gota d'água para a diretoria mineira, que

O técnico ex-Flamengo é o principal desejo para assumir o time que faz temporada muito ruim, apesar do título do Campeonato Mineiro. No Brasileirão, a Raposa ainda não venceu em seis rodadas e ocupa o penúltimo lugar, com apenas três pontos.

O nome de Filipe Luís surge como um desejo do dono da SAF cruzeirense, Pedro Lourenço. Quem conhece bem o profissional é o executivo de futebol do Cruzeiro, Bruno Spindel, ex-dirigente do Flamengo.



Apesar de ser o plano A, a contratação não é fácil. Afinal, o técnico não esconde o desejo de assumir um time do futebol europeu e se prepara para esta possibilidade a partir do meio do ano, após deixar o Rubro-Negro no início de março.



Diante desse cenário, o Cruzeiro também avalia outros nomes para fazer proposta, entre eles o de Artur Jorge, e corre contra o tempo para definir o novo comandante.



O ex-treinador do Botafogo recusou recentemente uma oferta do Vasco para retornar ao futebol brasileiro. Com vínculo junto ao Al-Rayyan, do Catar, até junho de 2027, o português tem multa rescisória estipulada em R$ 30 milhões.



O desempenho de Tite no Cruzeiro

Já Tite amarga mais um trabalho decepcionante desde que deixou a seleção brasileira. Demitido do Rubro-Negro em setembro de 2024, com o título do Carioca, ele voltou a trabalhar neste início de 2026 após um ano em que ficou parado para tratar da saúde mental.

Entretanto, não conseguiu fazer o Cruzeiro repetir o desempenho que o levou ao terceiro lugar no Brasileirão de 2025, sendo muito criticado e hostilizado pela torcida. Foram 17 partidas, com apenas oito vitórias, além de dois empates e sete derrotas.



