Carlo Ancelotti em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O treinador Carlo Ancelotti, de 66 anos, disputou as Copas do Mundo de 1986 e 1990, com a seleção italiana, além disso, como torcedor viu a Azurra conquistar o maior troféu do planeta em 1982 e 2006. No entanto, na opinião do atual técnico do Brasil, a competição tem outros contornos no país.
Com apenas oito jogos na função e trabalhando no Brasil há pouco mais de nove meses, o treinador já conseguiu perceber que o torcedor nascido no país, leva a competição de outra maneira.
"Ganhar a Copa do Mundo com o Brasil não é apenas um objetivo, é também uma motivação. Aqui, quando a seleção joga, o mundo inteiro para. Não é a mesma atmosfera que na Europa. No Brasil, o time mais importante é a seleção", afirmou em entrevista ao jornal espanhol "Marca".
Ancelotti será o primeiro treinador estrangeiro a dirigir a seleção brasileira em uma Copa do Mundo. O país vive um jejum de 24 anos sem conquistar o maior torneio de todos. 