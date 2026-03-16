Tite em jogo do CruzeiroGustavo Aleixo/Cruzeiro

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A demissão de Tite repercutiu fora do Brasil. Nesta segunda-feira (16), o jornal espanhol 'AS' repercutiu a saída do treinador do Cruzeiro e também o interesse da Raposa em Filipe Luís.
"Brasil é uma trituradora: Cruzeiro liquida Tite e pensa em Filipe Luís", diz o título da matéria.
O jornal espanhol 'AS' repercutiu a saída de Tite - Reprodução/AS
O jornal espanhol 'AS' repercutiu a saída de TiteReprodução/AS
No texto, o jornal ainda recordou demissões recentes de técnicos brasileiros, como Filipe Luís, ex-Flamengo, e de Hernán Crespo, ex-São Paulo. O primeiro caiu na madrugada de 3 de março e o segundo, no dia 9.
"Sua demissão põe em foco a difícil situação que vive Brasil em seus bancos. No início de 2026, tanto Filipe Luís – campeão do Brasileirão e da Copa Libertadores – quanto Hernán Crespo foram demitidos de seus cargos. A esses nomes se juntam Juan Carlos Osório (Remo), Fernando Diniz (Vasco da Gama) e Jorge Sampaoli (Atlético Mineiro)", aponta um trecho da publicação.
 
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O jornal espanhol \'AS\' repercutiu a saída de Tite
Tite em jogo do Cruzeiro