Tite em jogo do Cruzeiro - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Tite em jogo do CruzeiroGustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 16/03/2026 12:00 | Atualizado 16/03/2026 12:01

A demissão de Tite repercutiu fora do Brasil. Nesta segunda-feira (16), o jornal espanhol 'AS' repercutiu a saída do treinador do Cruzeiro e também o interesse da Raposa em Filipe Luís

"Brasil é uma trituradora: Cruzeiro liquida Tite e pensa em Filipe Luís", diz o título da matéria.

O jornal espanhol 'AS' repercutiu a saída de Tite Reprodução/AS

No texto, o jornal ainda recordou demissões recentes de técnicos brasileiros, como Filipe Luís, ex-Flamengo, e de Hernán Crespo, ex-São Paulo. O primeiro caiu na madrugada de 3 de março e o segundo, no dia 9.

"Sua demissão põe em foco a difícil situação que vive Brasil em seus bancos. No início de 2026, tanto Filipe Luís – campeão do Brasileirão e da Copa Libertadores – quanto Hernán Crespo foram demitidos de seus cargos. A esses nomes se juntam Juan Carlos Osório (Remo), Fernando Diniz (Vasco da Gama) e Jorge Sampaoli (Atlético Mineiro)", aponta um trecho da publicação.