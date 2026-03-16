Leonardo Jardim conquistou o Campeonato Carioca pelo Flamengo no último domingo (8) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Leonardo Jardim conquistou o Campeonato Carioca pelo Flamengo no último domingo (8)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 16/03/2026 11:11

A partir desta segunda-feira (16), as seleções iniciarão as convocações para a próxima Data Fifa, que vai do dia 26 a 31 de março.





Léo Pereira e Pedro estão na pré-lista de Carlo Ancelotti, que realizará a convocatória nesta segunda-feira (16), às 16h30.



Além deles, Alex Sandro, Danilo e Lucas Paquetá também podem pintar na lista do italiano.



No Uruguai, o retorno de De La Cruz é dado como certo na lista de Marcelo Bielsa, que deve se juntar a Arrascaeta e Varela para os amistosos contra Inglaterra, dia 27, e Argélia, dia 31 deste mês.



Nos mesmos dias, a seleção do Equador, que deve convocar, mais uma vez, Gonzalo Plata, enfrentará o Marrocos e a Holanda.



Jorge Carrascal é mais um atleta rubro-negro que deve ser convocado. Ele pode defender a Colombia nos amistosos contra Croácia, no dia 26, e França, dia 29.



Se todas as previsões acima citadas se confirmarem, o Flamengo terá o desfalque de dez jogadores para a partida contra o Red Bull Bragantino no dia 1º de abril.

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Como os jogos das seleções se encerram no dia 31 de março, dificilmente o clube conseguiria montar um esquema para trazer todos os atletas a tempo da partida, que será realizada em Bragança Paulista.



E o problema do técnico Leonardo Jardim pode ser ainda maior. Jorginho, que vem numa crescente na equipe rubro-negra e usou pela primeira vez a faixa de capitão na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, vive a expectativa de ser convocado por Genaro Gattuso, retornando à seleção italiana. O Flamengo vive a expectativa dos atletas que poderão ser chamados Enquanto as seleções sul-americanas realizarão amistosos, a Itália ainda segue na disputa para conquistar uma vaga na próxima Copa do Mundo.Léo Pereira e Pedro estão na pré-lista de Carlo Ancelotti, que realizará a convocatória nesta segunda-feira (16), às 16h30.Além deles, Alex Sandro, Danilo e Lucas Paquetá também podem pintar na lista do italiano.No Uruguai, o retorno de De La Cruz é dado como certo na lista de Marcelo Bielsa, que deve se juntar a Arrascaeta e Varela para os amistosos contra Inglaterra, dia 27, e Argélia, dia 31 deste mês.Nos mesmos dias, a seleção do Equador, que deve convocar, mais uma vez, Gonzalo Plata, enfrentará o Marrocos e a Holanda.Jorge Carrascal é mais um atleta rubro-negro que deve ser convocado. Ele pode defender a Colombia nos amistosos contra Croácia, no dia 26, e França, dia 29.Se todas as previsões acima citadas se confirmarem, o Flamengo terá o desfalque de dez jogadores para a partida contra o Red Bull Bragantino no dia 1º de abril.Como os jogos das seleções se encerram no dia 31 de março, dificilmente o clube conseguiria montar um esquema para trazer todos os atletas a tempo da partida, que será realizada em Bragança Paulista.E o problema do técnico Leonardo Jardim pode ser ainda maior. Jorginho, que vem numa crescente na equipe rubro-negra e usou pela primeira vez a faixa de capitão na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, vive a expectativa de ser convocado por Genaro Gattuso, retornando à seleção italiana.

O volante rubro-negro, que é ítalo-brasileiro, já defendeu as cores da Itália em 57 oportunidades, marcando 5 gols.



A Azurra está na repescagem europeia com chances reais de se classificar. Entretanto, Gattuso recebeu a péssima notícia de que Marco Verratti estará fora dos próximos desafios, por conta de uma lesão no menisco que tirou o atleta dos gramados desde o dia 15 de janeiro.



Gattuso procura então por um jogador com perfil de liderança e que acumule experiência para ajudar a seleção italiana a conquistar a vaga.



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Mas apesar de ser lembrado aqui no Brasil, na Itália o nome de Jorginho não vem sendo vinculado para a próxima convocação que levará a Azurra ao jogo contra a Irlanda do Norte, em Bérgamo, na semifinal da repescagem.



O nome mais cotado é o do volante da Fiorentina Nicolò Fagioli. Após quase dois anos de ausência, o meio-campista, nascido em 2001, vem fazendo uma temporada sólida com a Fiorentina, apesar da má fase da Viola.



Meio-campista central capaz de ditar o ritmo da Viola, Fagioli parece ser um dos melhores armadores disponíveis para o técnico Gattuso nos dois jogos do final de março. Dada a convocação de Locatelli, praticamente certa, Fagioli pode ser o outro armador a ser chamado para a partida contra a Irlanda do Norte. Os próximos dois jogos darão a Gattuso a orientação final, que então tomará sua decisão definitiva.



A última partida de Jorginho pela seleção italiana foi no dia 14 de julho de 2024, quando a Itália se sagrou campeã da Eurocopa daquele ano.



A partida foi para a disputa de pênaltis e apesar de ter perdido o pênalti que bateu, Jorginho foi um dos pilares da equipe comandada por Luciano Spalletti na ocasião.